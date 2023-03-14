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Teknoloji-Bilişim
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Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

2023-03-14 19:31:39
Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

Apple, Touch ID teknolojisini sağlık özellikleri ekleyerek iPhone modellerine geri getiriyor! Yeni sensörler sayesinde kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek olan iPhone'lar, sağlık alanında yeni bir boyut kazanacak. Samsung'dan ilham alınan bu yenilik, Apple'ın diğer teknolojik ürünlerinde de sağlık alanında çalışmalar yapmaya devam ettiğini gösteriyor. Akıllı saat modellerinde ortaya çıkan sağlık özellikleri Apple müşterileri tarafından oldukça seviliyor ve birçok kişinin hayatını kurtardı.

#1
Foto - Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

Bugün ortaya çıkan haberlere göre Apple, Touch ID (parmak izi) teknolojisini sağlık özellikleri ekleyerek iPhone modellerine geri getirecek!

#2
Foto - Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

Apple’ın iPhone modellerine Touch ID (parmak izi okuma) teknolojisini geri getireceği uzun süredir biliniyor. Bugün ortaya çıkan habere göre Apple, iPhone modelleri için geri getireceği Touch ID teknolojisine sağlık özellikleri ekleyecek. Peki, bu özellikler ne ve işlevi ne olacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#3
Foto - Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

Apple, Touch ID teknolojisiyle iPhone modellerine sağlık özellikleri ekleyecek Bugün ortaya çıkan haberlere göre Apple, Touch ID (parmak izi) teknolojisini iPhone modellerine geri getirecek.

#4
Foto - Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

Fakat bu teknoloji, eskisi gibi sadece parmak izi okuyarak güvenlik sağlamayacak. Touch ID, ek olarak iPhone modellerinde sağlık alanında sunduğu özelliklerle de öne çıkacak.

#5
Foto - Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

Apple, iPhone modellerinde Touch ID teknolojisine kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini ölçmesi için yeni sensörler ekleyecek. Firma, bu şekilde akıllı telefonlarının sağlık alanındaki özelliklerini zenginleştirecek.

#6
Foto - Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

Apple, bu yeniliği getirirse en büyük rakibi Samsung’dan ilham almış olacak. Çünkü Samsung, 2019 yılında tanıttığı Galaxy S10 modelinde kalp atış hızını için ve kansaki oksijen miktarını ölçmek için de sensör ekledi.

#7
Foto - Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki Apple, iPhone dışında ek olarak birçok teknolojik ürününde de sağlık alanında çalışmalar yapmaya devam ediyor.

#8
Foto - Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

Kısa süre önce ortaya çıkan habere göre şirket, yeni çıkacak AirPods modellerine ekleyeceği bir özellikle işitme güçlüğü çekenlere günlük hayatında yardımcı olacak.

#9
Foto - Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

Özellikle akıllı saat modellerinde ortaya çıkan sağlık alanındaki özellikler, Apple müşterileri tarafından oldukça seviliyor. Ayrıca bu modeller, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlara göre birçok kişinin hayatını da kurtardı.

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