Touch ID geri dönüyor! Sağlık alanında çığır açacak

Apple, Touch ID teknolojisini sağlık özellikleri ekleyerek iPhone modellerine geri getiriyor! Yeni sensörler sayesinde kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek olan iPhone'lar, sağlık alanında yeni bir boyut kazanacak. Samsung'dan ilham alınan bu yenilik, Apple'ın diğer teknolojik ürünlerinde de sağlık alanında çalışmalar yapmaya devam ettiğini gösteriyor. Akıllı saat modellerinde ortaya çıkan sağlık özellikleri Apple müşterileri tarafından oldukça seviliyor ve birçok kişinin hayatını kurtardı.