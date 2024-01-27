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Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

2024-01-27 18:40:16
Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası Göleti, buzla kaplandı.

#1
Foto - Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası'nda kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

#2
Foto - Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

Göletin yüzeyi buzla kaplanırken, çevresindeki tesis ile etrafını saran sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları kar altında güzel görüntü oluşturdu.

#3
Foto - Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan bölgenin kış güzelliği havadan görüntülendi.

#4
Foto - Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

#5
Foto - Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

#6
Foto - Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

#7
Foto - Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

#8
Foto - Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

#9
Foto - Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

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