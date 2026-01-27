  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İbrahim Tatlıses bu kez çıldıracak: Oğlundan sitem dolu gönderme! Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler Resmi teklif her an olabilir! Beşiktaş’tan Bellegarde hamlesi Mavi Vatan’ın yeni gücü Karadeniz’de: ‘Yıldırım’ Filyos’a demirledi! Erkek ve kadınları bekleyen ortak tehlike: Korkutan kanser uyarısı! Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek Benzinli tahtını kaybetti: İşte Avrupalıların otomobildeki ilk tercihi! Takdir toplayan hassasiyet: Enkaz üzerinde Türk bayrağı mesaisi Türkiye hava savunma sistemlerini bölgeye yollaması şoka soktu: Bu gövde gösterisi değil
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, petrol ve doğalgaz sahaları için yapılacak ihale süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez başlatılan ihale sürecinde, açık deniz alanlarında deneyim ve filoya sahip Türkiye'nin kazanma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

#2
Foto - Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek

Abdussadık, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2026 kapsamında Trablus'ta soruları yanıtladı. Libya'nın öncelikli hedefinin petrol ve doğal gaz üretimini artırmak olduğunu belirten Abdussadık, "Kısa vadeli hedefimiz, 2026 sonuna kadar üretimi günlük 1,6 milyon varile çıkarmak. Gelecek birkaç yıl içinde ise günlük 2 milyon varile ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

#3
Foto - Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek

Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğine değinen Abdussadık, "Türkiye, enerji denkleminde çok önemli bir aktör. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Bakanlık ile çok yakın ilişkilerimiz var. Birçok projede birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek

Libya'nın 17 yıl aradan sonra ilk kez ihaleye açtığı petrol ve doğal gaz sahalarına Türkiye'nin ilgisinin yüksek olduğunu kaydeden Abdussadık, "Özellikle açık deniz sahalarında Türkiye'nin bazı blokları kazanma potansiyeli yüksek. Türkiye, sismik faaliyetler ve sondaj operasyonları açısından açık deniz sahalarında çalışabilecek tecrübeye ve gemilere sahip." diye konuştu.

#5
Foto - Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek

Abdussadık, Türkiye'nin Libya enerji sektöründeki rolünün her iki ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Türkiye'nin bu ihalede ve sonrasında kilit bir rol oynama potansiyeli çok yüksek. Başka projeler üzerinde de çalışıyoruz. Bunların her iki ülkenin ekonomileri üzerinde önemli etkiler yaratacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ile TPAO arasında geçen yıl haziran ayında imzalanan mutabakat zaptını "büyük bir taahhüt" olarak nitelendiren Abdussadık, sürecin ilerlediğini söyledi. Abdussadık, "Hem NOC hem de TPAO bu mutabakat zaptının hayata geçirilmesi için çalışıyor. Sismik araştırmaların yürütülmesine yönelik ikinci bir mutabakat zaptının da imzalanmasını bekliyoruz." dedi. Mutabakatın kapsadığı alanın yüksek potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Abdussadık, bunun hem Libya hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

#7
Foto - Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek

Türkiye ile petrol ve doğal gazın tüm aşamalarını kapsayan çeşitli projeler yürüttüklerini dile getiren Abdussadık, doğal gazın öncelikli alanlardan biri olduğunu anlattı. Abdussadık, "Odak noktalarımızdan biri doğal gaz projeleri. Bu projeler, zamanı geldiğinde Avrupa'nın enerji arzının güvence altına alınmasına katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek

LEES 2026'nın Libya'nın yatırım ortamının "açık" bir göstergesi olduğunu vurgulayan Abdussadık, "Büyük yatırımcıları çekiyoruz. Uluslararası petrol şirketleri Libya'daki fırsatları yakından izliyor. Mevcut sahaların yeniden geliştirilmesi, yeni saha geliştirilmesi, arama faaliyetleri, konvansiyonel olmayan kaynaklar ve yenilenebilir enerji alanlarında fırsatlar bulunuyor. Önemli fırsatlar var ve tüm yatırımcıların katılımı için bir alan olduğuna inanıyoruz." dedi.

#9
Foto - Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek

Abdussadık, Türkiye'nin Libya enerji sektöründeki konumuna ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Özellikle, Türk şirketleriyle ve genel olarak Türkiye ile ilişkimiz özel bir nitelik taşıyor. Petrol ve doğal gaz alanında çok sayıda enerji girişimi üzerinde çalışıyoruz. Gelecekte yenilenebilir enerji projeleri geliştirmeyi de hedefliyoruz. Libya'da Türk şirketleri için, hem petrol ve gaz üreticileri hem de yükleniciler için, büyük fırsatlar var. Türk şirketlerinin petrol ve gaz tesisleri, boru hatları, orta ve aşağı akım projeleri ile petrokimya ve rafineri projelerine katılması, bu projeleri üstlenmesi ve inşa etmesi için kapı sonuna kadar açık."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kocaeli'de korkunç olay!
Gündem

Kocaeli'de korkunç olay!

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu. Vücutta bozulmaların meydana geldiği görülen ve 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendiri..
Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!
Gündem

Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!

Yıllarca "stratejik ortaklık" masallarıyla uyutulan, ancak her fırsatta efendileri tarafından bir paçavra gibi kenara atılan SDG maskeli ter..
Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!
Ekonomi

Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!

Mısır, nadir ve stratejik madenlere yönelik kapsamlı bir ulusal strateji hazırlıyor. Jeolojik taramalarla rezervleri tespit etmeyi ve bu kay..
4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Gündem

4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu öncesi partiye yeni katılan belediye başkanlarına rozetleri takıldı. Buna göre, Konya Çumra Belediye..
Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye..
Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...
Dünya

Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...

Terör örgütü YPG/SDG elebaşısı Ferhat Abdi Şahin, Rakka ve Deyrizor’dan arkalarına bakmadan kaçmalarını izah ederken, on yıldır işgal altınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23