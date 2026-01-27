Topraklarından petrol fışkıran ülkenin bakanı dünyaya ilan etti: Türkiye'nin kazanması yüksek

Abdussadık, Türkiye'nin Libya enerji sektöründeki konumuna ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Özellikle, Türk şirketleriyle ve genel olarak Türkiye ile ilişkimiz özel bir nitelik taşıyor. Petrol ve doğal gaz alanında çok sayıda enerji girişimi üzerinde çalışıyoruz. Gelecekte yenilenebilir enerji projeleri geliştirmeyi de hedefliyoruz. Libya'da Türk şirketleri için, hem petrol ve gaz üreticileri hem de yükleniciler için, büyük fırsatlar var. Türk şirketlerinin petrol ve gaz tesisleri, boru hatları, orta ve aşağı akım projeleri ile petrokimya ve rafineri projelerine katılması, bu projeleri üstlenmesi ve inşa etmesi için kapı sonuna kadar açık."