Toplu balık ölümleri harekete geçirdi!

Köyde yaşayan ve işletmesi bulunan İlyas Saç, 2005 yılından beri gece gündüz bölgede olan birisi olduğunu ve daha önce hiç böyle bir olay görmediğini belirtti. Olayın çok yönlü araştırılmasını isteyen Saç, “Neden öldüğü konusunda bir tespit yok. Duyduğumuza göre elektrik vererek avlanıyorlarmış. Bazı söylentiler de sudaki oksijenin azalması nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı yönünde. Ama bu döneme kadar bu gölette birkaç kere su azaldı, daha önce böyle balık ölümü gerçekleşmedi. Bunun başka bir sebebinin olması lazım. Çok fazla zayiat var. Neredeyse gölde canlı balık kalmadı. Tam bir katliam ama nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum. Olayın çözülmesi gerekiyor" dedi.