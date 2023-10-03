  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yıllar sonra ilk kez! Fenerbahçe’den müthiş istatistikler

Yok böyle adım! Irak ve Rusya, Türkiye'nin çok kritik konumda olduğu projeye başlandığını dünyaya duyurdu

Bu çalışma tarihe ışık tutacak

Birileri işte bu yüzden rahatsız! Bir dönem terörün cirit attığı yerde muhteşem anlar

Bu sakız, bildiğiniz sakızlardan değil! Ender Saraç, faydalarını saya saya bitiremedi! Vay vay vay

Tokluk hissini artırıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor! Bundan bir bardak için, şaşkına döneceksiniz! Çatır çatır bunu yapıyor

Cem Küçük’ü hiç böyle görmediniz! Resmen şaşkına döneceksiniz

Varis çoraplarından çıkanlar hayrete düşürdü! Tamı tamına 7.5 milyon TL değerinde

Ayşenur Arslan’la ilgili flaş gelişme! Bakalım şimdi ne halt edeceksin nursuz kadın

Vatandaşlardan Tarım Kredi Kooperatifine sitem: Kanayan yaramıza merhem olmasını isterdik
Sağlık
4
Tokluk hissini artırıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor! Bundan bir bardak için, şaşkına döneceksiniz! Çatır çatır bunu yapıyor

2023-10-03 13:16:34
Tokluk hissini artırıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor! Bundan bir bardak için, şaşkına döneceksiniz! Çatır çatır bunu yapıyor

Kilo vermek isteyenler bu süreçte en çok iştahlarının her zamankinden daha çok açık olmasından şikayet eder. Özellikle geceleri batıran açlığın ardından artan tatlı isteği, bütün süreci boşa çıkartabiliyor. Fakat, sizlere önereceğimiz bu besinin suyu tüm bu sorunları ortadan kaldıracak. İşte, 1 bardak tüketildiğinde iştahı bıçak gibi keserek yağ yakımını hızlandıran o besin... Ispanak; vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin besinlerdendir. Fakat bu besini direk salata ya da yemeklerde tüketmenize gerek yok. Taze ıspanak suyu tüketmek, bu besinin faydalarını almanın en etkili ve kolay yoludur. Yalnızca kilo vermenize yardımcı olmakla kalmaz ayrıca vücudunuza birçok farklı fayda da sağlar. İşte, ıspanak suyunun sağlık üzerindeki o faydaları...

#1
Foto - Tokluk hissini artırıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor! Bundan bir bardak için, şaşkına döneceksiniz! Çatır çatır bunu yapıyor

Düşük kalorili besin olan ıspanak aynı zamanda çeşitli besin maddeleri de içerir. Ispanak suyu; vücudu temizler, sindirimi düzenler ve sağlıklı kilo vermenize yardımcı olur. Lif bakımından zengin olması da ıspanağın tokluk hissini artırmasını sağlar. Tok hissetmek, yemek yeme isteğinizi azaltarak kilo vermenizi de sağlar. Ayrıca kilo verme sürecinde enerji seviyenizi yükseltecek olan ıspanak, sindirim sisteminizin işleyişini de hızlandıracaktır.

#2
Foto - Tokluk hissini artırıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor! Bundan bir bardak için, şaşkına döneceksiniz! Çatır çatır bunu yapıyor

Ispanak suyunda bulunan antioksidanlar, vücudunuzu stres ve kronik hastalıklara karşı korur. Ispanak, lutein, beta karoten, kumarik asit, violaksantin ve ferulik asit antioksidanları bakımından idealdir. Ispanak suyu, sağlıklı görmeye yarayan iki antioksidan olan lutein ile zeaksantinle doludur. Yapılan araştırmalar, bu bileşiklerin ilerleyici görme kaybını ortaya çıkaran yaygın bir durum olan yaşa bağlı makula dejenerasyonuna karşı korunmaya yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

#3
Foto - Tokluk hissini artırıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor! Bundan bir bardak için, şaşkına döneceksiniz! Çatır çatır bunu yapıyor

Yapılan bazı araştırmalar, ıspanakta bulunan bileşiklerin kanser hücrelerinin oluşması ve büyümesine karşı mücadele ettiğini ortaya koymuştur. Öyle ki farelerde yapılan 2 haftalık çalışmada ıspanak suyunun, kolon kanseri tümörlerinin hacmini yüzde 56 azalttığı gözlemlenmiştir.

Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu
Dünya

Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu

İtalyan enerji şirketi Eni, Endonezya'nın Doğu Kalimantan bölgesinde140 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yaptı.
Yuvasından uzaklaşan kediye anne dayağı!
Sosyal Medya

Yuvasından uzaklaşan kediye anne dayağı!

Sosyal medyada bir anne kedinin yuvadan uzaklaşan yavrusuna tepkisi izlenme rekoru kırdı.
Yanındaki o mu? Sosyal medyayı karıştıran şarlatan Oktar fotosu
Sosyal Medya

Yanındaki o mu? Sosyal medyayı karıştıran şarlatan Oktar fotosu

Suç örgütü kurmak suçundan cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın yanında otururken fotoğrafı ortaya çıkan Ahu Tuğba, herkesi şaşırttı. Adnan O..
Cem Küçük,
Medya

Cem Küçük, "Bunlar artık son çırpınışları" diyerek duyurdu! Bakalım şimdi ne halt edecekler

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Ankara’da gerçekleştirilen son terör saldırısı girişiminin, terör örgütlerinin son çırpınışları olduğunu ..
İşçiler greve gitti! Zarar şimdilik 4 milyar
Ekonomi

İşçiler greve gitti! Zarar şimdilik 4 milyar

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının (UAW), ülkedeki 3 otomobil üreticisine yönelik başlattığı grevin maliyetinin ilk 2 haftada 4 ..
Rezalette son nokta! CHP'li İBB, Süleymaniye Camii külliyesini LGBT'li sapıklara kiraladı!
Gündem

Rezalette son nokta! CHP'li İBB, Süleymaniye Camii külliyesini LGBT'li sapıklara kiraladı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘Süleymaniye Sıra Dükkanları’nı, LGBT'li bireylere kiraladı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23