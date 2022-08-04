2022-08-04 08:45:18 TOKİ sosyal konut arsaları nerede? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana sosyal konutları nereye yapılacak?
Sosyal konut arsa satışları başladı mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin hazırlıkları devam sürerken vatandaşlar TOKİ sosyal konut projelerinin hangi ilde ve nereye yapılacağını merak ediyor. 81 ilte 150 bin sosyal konutlar yapılarak vatandaşlara teslim edilecek. Peki TOKİ sosyal konut projesi arsaları nerede? İstanbul’da TOKİ sosyal konut arsaları hangi ilçede satışa çıkacak? Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana sosyal konut arsa satışlara nerede?