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Ekonomi
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TOKİ sosyal konut arsaları nerede? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana sosyal konutları nereye yapılacak?

2022-08-04 08:45:18
TOKİ sosyal konut arsaları nerede? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana sosyal konutları nereye yapılacak?

Sosyal konut arsa satışları başladı mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin hazırlıkları devam sürerken vatandaşlar TOKİ sosyal konut projelerinin hangi ilde ve nereye yapılacağını merak ediyor. 81 ilte 150 bin sosyal konutlar yapılarak vatandaşlara teslim edilecek. Peki TOKİ sosyal konut projesi arsaları nerede? İstanbul’da TOKİ sosyal konut arsaları hangi ilçede satışa çıkacak? Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana sosyal konut arsa satışlara nerede?

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 81 ilde 150 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Sosyal konut projesinin detaylarına ilişkin aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 81 ilde 150 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Sosyal konut projesinin detaylarına ilişkin aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız." açıklaması sonrası sosyal konut projesi hangi ile yapılacağı ve TOKİ sosyal konutların arsa satışları nerede olacağı da merak edilir oldu.

#2
Foto - Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili hükümet dört koldan çalışıyor. Bir yandan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin hazırlıkları devam ederken, bir yandan da ülke genelinde altyapılı konut arsası satışı başlatılacak. Sabah’ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında hem sosyal konut hem de arsa satışıyla ilgili tüm detayları açıklayacak.

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili hükümet dört koldan çalışıyor. Bir yandan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin hazırlıkları devam ederken, bir yandan da ülke genelinde altyapılı konut arsası satışı başlatılacak. Sabah’ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında hem sosyal konut hem de arsa satışıyla ilgili tüm detayları açıklayacak.

#3
Foto - SOSYAL KONUTLARA KİMLER BAŞVURACAK? Sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak.

SOSYAL KONUTLARA KİMLER BAŞVURACAK? Sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak.

#4
Foto - İSTANBUL’DA TOKİ sosyal konut arsaları hangi ilçede satılacak? Edinilen bilgilere göre altyapıya sahip arsaların Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca gibi bölgelerde satışa çıkarılması planlanıyor. İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde arsa üretimi için çalışmalar devam ediyor. Arsa projesiyle ilgili verilen talimatlar üzerine Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ tam gaz çalışmalarına devam ediyor.

İSTANBUL’DA TOKİ sosyal konut arsaları hangi ilçede satılacak? Edinilen bilgilere göre altyapıya sahip arsaların Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca gibi bölgelerde satışa çıkarılması planlanıyor. İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde arsa üretimi için çalışmalar devam ediyor. Arsa projesiyle ilgili verilen talimatlar üzerine Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ tam gaz çalışmalarına devam ediyor.

#5
Foto - Arsanın yerine ve metrekare büyüklüklerine göre fiyatlar belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşa konut tiplerini seçmeleri için projeler çalışacak. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. İhtiyaca ve talebe göre arsa sayısının belirlenmesi planlanırken, düzenli satış yapılması amaçlanıyor.

Arsanın yerine ve metrekare büyüklüklerine göre fiyatlar belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşa konut tiplerini seçmeleri için projeler çalışacak. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. İhtiyaca ve talebe göre arsa sayısının belirlenmesi planlanırken, düzenli satış yapılması amaçlanıyor.

#6
Foto - Hazine arazi satışlarından kimler yararlanacak? Daha önce sosyal konutun yanında Hazine arazilerini de uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

Hazine arazi satışlarından kimler yararlanacak? Daha önce sosyal konutun yanında Hazine arazilerini de uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Arsa projesi de hiç evi olmayanlar için. Vatandaşımız altyapılı arsa alıp kendi evini yapabilecek" dedi. Sosyal konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Murat Kurum, "Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek. Şehirlerin ihtiyacını karşılama amacıyla sürdüreceğiz" diye konuştu.

#7
Foto - TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

#8
Foto - TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor. Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor. Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi. Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak.

TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor. Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor. Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi. Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak.

#9
Foto - Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor. Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor. Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı. Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL’den başlayacak. Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak. Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor. Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor. Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor. Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı. Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL’den başlayacak. Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak. Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor. Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

#10
Foto - Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak. Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor. Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL. Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor. Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak. Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak. Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi. Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.

Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak. Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor. Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL. Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor. Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak. Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak. Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi. Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.

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