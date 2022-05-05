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Ekonomi
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TOKİ açık artırma ile hangi illerde konut satışı yapıyor? TOKİ satışları hangi illerde?

2022-05-05 11:47:27
TOKİ açık artırma ile hangi illerde konut satışı yapıyor? TOKİ satışları hangi illerde?

TOKİ satışları ne zaman, TOKİ açık artırma ile satışlar ne zaman yapılacak? soruları TOKİ üzerinden konut almak isteyenlerce merak ediliyor. Açık artırma ile satışa sunulan TOKİ konutlarında vadeli satışlar ile vatandaşlara kolaylık sağlanmakta. Peki TOKİ açık artırma ile hangi illerde konut satışı yapıyor? TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ açık artırma satışında peşinat ne kadar? TOKİ konutları kaç ay vadeli satış yapılıyor?

#1
Foto - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 28 ilde satılığa çıkarılan 472 konut için detaylar belli oldu. TOKİ'den alınan bilgiye göre, açık artırmalar 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 28 ilde satılığa çıkarılan 472 konut için detaylar belli oldu. TOKİ'den alınan bilgiye göre, açık artırmalar 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

#2
Foto - Alıcılar Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Denizli, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Alıcılar Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Denizli, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

#3
Foto - Ağrı, Bolu, Burdur, Çorum, Düzce, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Mersin, Muş, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 veya 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek.

Ağrı, Bolu, Burdur, Çorum, Düzce, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Mersin, Muş, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 veya 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek.

#4
Foto - Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

#5
Foto - Açık artırma hakkında ayrıntılı bilgilere

Açık artırma hakkında ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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