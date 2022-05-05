TOKİ satışları ne zaman, TOKİ açık artırma ile satışlar ne zaman yapılacak? soruları TOKİ üzerinden konut almak isteyenlerce merak ediliyor. Açık artırma ile satışa sunulan TOKİ konutlarında vadeli satışlar ile vatandaşlara kolaylık sağlanmakta. Peki TOKİ açık artırma ile hangi illerde konut satışı yapıyor? TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ açık artırma satışında peşinat ne kadar? TOKİ konutları kaç ay vadeli satış yapılıyor?