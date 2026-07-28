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Tansiyon riskini artırıyor! Gençken yenen tatlının yaşlılıkta faturası acı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e kötü haber! İstanbul'da 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor Kavşakta feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobilde 3 kişi öldü Kaddafi'yi mumla arıyorlar! Libya'da elektrik krizi derinleşiyor Kapısı 100 bin yıl boyunca açılmayacak! Bakır kapsülleri mühürleyip 430 metre derine gömüyorlar Bilim adamları şokta: İlk kez bulaşıcı kanser keşfedildi Yer Avcılar, 5 günde 4 kişi yaralandı! Salıncak değil ölüm tuzağı Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor ŞOK'tan beklenen ürünler! İşte 29 Temmuz-4 Ağustos aktüel kataloğu
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e kötü haber! İstanbul'da 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e kötü haber! İstanbul'da 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Mega kent İstanbul'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e kötü haber geldi.

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Foto - Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e kötü haber! İstanbul'da 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

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Foto - Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e kötü haber! İstanbul'da 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Yıllardır siyasetlerine Mustafa Kemal'i malzeme yapanlar CHP'deki koltuklarını kaybedince Yeni Parti'yi kurdu. Bununla birlikte ana muhalefet hattında dengeler değişirken, bu kriz yerel yönetimlerde de büyük kırılmalara yol açtı.

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Foto - Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e kötü haber! İstanbul'da 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

4 İLÇEDE AK PARTİ'YE GEÇİŞ HAZIRLIĞI - Parti içindeki bu belirsizlik ve çift başlılık ortamından rahatsız olan İstanbul’daki bazı belediye başkanlarının Yeni Parti yerine tercihlerini AK Parti'den yana kullanacakları belirtiliyor.

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Foto - Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e kötü haber! İstanbul'da 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Kulislerden sızan bilgilere göre; Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in AK Parti saflarına katılmak üzere temaslarını sürdürdüğü iddia ediliyor.

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Foto - Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e kötü haber! İstanbul'da 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen son isim ise CHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden ve yola şu an bağımsız devam eden Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi. Bu dört isme yakın zamanda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor.

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