Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e kötü haber! İstanbul'da 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Mega kent İstanbul'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e kötü haber geldi.
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Mega kent İstanbul'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e kötü haber geldi.
Yıllardır siyasetlerine Mustafa Kemal'i malzeme yapanlar CHP'deki koltuklarını kaybedince Yeni Parti'yi kurdu. Bununla birlikte ana muhalefet hattında dengeler değişirken, bu kriz yerel yönetimlerde de büyük kırılmalara yol açtı.
4 İLÇEDE AK PARTİ'YE GEÇİŞ HAZIRLIĞI - Parti içindeki bu belirsizlik ve çift başlılık ortamından rahatsız olan İstanbul’daki bazı belediye başkanlarının Yeni Parti yerine tercihlerini AK Parti'den yana kullanacakları belirtiliyor.
Kulislerden sızan bilgilere göre; Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in AK Parti saflarına katılmak üzere temaslarını sürdürdüğü iddia ediliyor.
AK Parti'ye geçeceği öne sürülen son isim ise CHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden ve yola şu an bağımsız devam eden Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi. Bu dört isme yakın zamanda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor.
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