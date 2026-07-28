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Kaddafi'yi mumla arıyorlar! Libya'da elektrik krizi derinleşiyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kaddafi'yi mumla arıyorlar! Libya'da elektrik krizi derinleşiyor

Libya, Batı'nın oynadığı "Arap Baharı" oyunuyla devrilen Muammer Kaddafi'yi mumla arıyor.

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Foto - Kaddafi'yi mumla arıyorlar! Libya'da elektrik krizi derinleşiyor

Libya'nın başkenti Trablus’ta ülke genelindeki günlük elektrik kesintilerine yönelik protestolar devam ediyor. Başkentin Zahra bölgesinde elektrik kesintilerini protesto eden yüzlerce gösterici Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı şirketlerin binaları önünde toplandı. Göstericiler şirketlerin girişlerinin önüne kamyonlarla moloz yığınları dökerek sivil itaatsizlik ilan ettiklerini belirtti. Bazı noktalarda protestocular yangın çıkardı.

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Foto - Kaddafi'yi mumla arıyorlar! Libya'da elektrik krizi derinleşiyor

Trablus’un çeşitli bölgelerinde dün de gösteriler düzenlenmiş, Dışişleri Bakanlığı, Libya Ulusal Televizyonu ve Libya Posta ve Telekomünikasyon Şirketi binalarının önlerine kamyonlarla moloz yığınları dökülerek giriş ve çıkışlar engellenmişti.

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Foto - Kaddafi'yi mumla arıyorlar! Libya'da elektrik krizi derinleşiyor

GÜNDE 10 SAATİ BULAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR - Libya genelinde çeşitli kentlerde yaklaşık bir aydır günlük 4 ile 10 saat arasında elektrik kesintileri yaşanıyor. Sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaştığı ülkede elektrik kesintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

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Foto - Kaddafi'yi mumla arıyorlar! Libya'da elektrik krizi derinleşiyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki elektrik kesintilerinden Libya Genel Elektrik Şirketini sorumlu tutmuştu. Dibeybe, şirketi denetim ve hesap verebilirliği reddeden bir yönetime teslim etmeyeceklerini vurgulayarak sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetmişti.

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Yorumlar

Hakk

Kaddafi halkına sağlık,eğitim,konut, ücretsiz, yeni evlenenlere destekler, tüm halkına elektrik,su ve gaz bedava, benzin su dan ucuzdu , değerini ABD gelince şimdi anladılar. Elbet daha da iyi olabilirdi ama bugün den kat kat iyi yaşıyordu Libya halkı aynı Irak Saddam Hüseyin gibi
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