Kavşakta feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobilde 3 kişi öldü
Çankırı’da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi olay yerinde, ağır yaralanan 1 kişi ise hastanede vefat etti. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çankırı’da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi olay yerinde, ağır yaralanan 1 kişi ise hastanede vefat etti. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Çankırı-Kızılırmak kara yolundaki İskilip kavşağında korkunç bir kaza yaşandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankırı-Kızılırmak kara yolu İskilip kavşağında meydana geldi. Metin Ö. (56) idaresindeki 06 BPL 966 plakalı otomobil ile İbrahim A. (38) yönetimindeki 19 AFU 560 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmi A. (61) ile Sevgi Ç.’nin (65) hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Metin Ö., Gülay Ö. (54) ve Ersin Ş. (42) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ersin Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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