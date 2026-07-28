Tansiyon riskini artırıyor! Gençken yenen tatlının yaşlılıkta faturası acı

Araştırmada, çocukluk ve gençlik döneminde günde iki ya da daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Bu gruptaki riskin, haftada üç kereden az şekerli içecek tüketenlere göre yüzde 52 daha fazla olduğu aktarıldı.