Tansiyon riskini artırıyor! Gençken yenen tatlının yaşlılıkta faturası acı
Çocukluk ve gençlik döneminde sık tüketilen şekerli içecekler ilerleyen yaşlarda yüksek tansiyon riski olarak geri dönebiliyor.
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Çocukluk ve gençlik döneminde sık tüketilen şekerli içecekler ilerleyen yaşlarda yüksek tansiyon riski olarak geri dönebiliyor.
Çocukların sık tükettiği şekerli içeceklerle ilgili dikkat çeken bir araştırma sonucu yayımlandı. Yasemin.com’da yer alan habere göre, erken yaşlarda edinilen içecek alışkanlıkları yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskini etkileyebiliyor.
Araştırmada, çocukluk ve gençlik döneminde günde iki ya da daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Bu gruptaki riskin, haftada üç kereden az şekerli içecek tüketenlere göre yüzde 52 daha fazla olduğu aktarıldı.
Şekerli içecek denildiğinde yalnızca gazoz ya da meyve aromalı içecekler akla gelse de araştırmada meyve suları da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Özellikle portakal suyunun günlük tüketiminin yüksek tansiyon riskinde yüzde 30’luk artışla ilişkilendirildiği belirtildi. Elma suyu ve diğer meyve sularında ise aynı düzeyde belirgin bir risk saptanmadığı araştırmada yer aldı.
Uzun yıllar süren araştırmada 25 binden fazla kişinin içecek tüketimi ve yüksek tansiyon tanıları değerlendirildi. Gazoz, meyve aromalı içecekler, şekerli çay, spor içeceği ve meyve suyu tüketimi düzenli olarak takip edildi. Sonuçlar, küçük bir içecek değişikliğinin bile tansiyon riski üzerinde etkili olabileceğini gösterdi.
Araştırmaya göre günlük bir şekerli içecek yerine taze meyve tüketmek, yüksek tansiyon riskini yüzde 22 oranında azaltabiliyor.
Şekerli içeceklerin su ya da sütle değiştirilmesi durumunda ise riskin yüzde 13’e kadar düşebileceği gözler önüne serildi.
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