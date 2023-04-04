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Otomotiv
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TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

2023-04-04 18:46:16
TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, seri üretim öncesi Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti. Togg, elektrikli araçların en önemli testlerinden olan "elektrikli araç güvenlik testinden" de tek seferde geçerek önemli bir başarıya imza attı.

#1
Foto - TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

Türkiye'nin Otomobili Togg; elektrikli araçların batarya ve araç güvenlik, elektromanyetik uyumluluk, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi onlarca teknik test ve kontrollerden başarıyla geçti.

#2
Foto - TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

Togg'un üretimin uygunluğu kontrolleri ile Araç Tip Onay Belgelendirme süreci tamamlandı. Türkiye'de sıfırdan üretilen bir otomobilin İlk kez alabildiği belgeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

#3
Foto - TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

TEK SEFERDE BAŞARIYLA GEÇTİ İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılan Türkiye'nin Otomobili Togg'un trafiğe çıkabilmesi için geçmesi gereken testler tamamlandı.

#4
Foto - TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

Togg yollara çıkmadan önce; elektrikli araçların batarya ve araç güvenlik testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi birçok teknik test ve kontrolden başarıyla geçti.

#5
Foto - TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği otomotiv mevzuatı çerçevesindeki bütün testleri tamamlayan Togg, elektrikli araçların en önemli testlerinden olan "elektrikli araç güvenlik testinden" de tek seferde geçerek önemli bir başarıya imza attı.

#6
Foto - TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

Türkiye'nin ulusal uygunluk değerlendirme ve standart hazırlama kuruluşu olan TSE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirmesi ile Togg'un yurt içindeki testlerini bizzat yaparken, yurt dışı testlerine de iştirak etti.

#7
Foto - TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

TSE, Togg'un üretiminin uygunluğu kontrolleri ile Araç Tip Onay Belgelendirme sürecini de tamamladı. İlk kez Togg'a verilen belgeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi eliyle verdi.

#8
Foto - TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

"GÜÇLÜ VE KONFORLU" Togg'un geçtiği testlerle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Varank, "Togg bir otomobilden fazlası, rakipleri ile piyasada çok rahat yarışacak. Ses yok, çevreye zarar vermiyor, güçlü, gayet konforlu, ama aynı zamanda teknolojik" dedi.

#9
Foto - TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

TOGG'UN GEÇTİĞİ TESTLER Togg'un seri üretimi ve trafiğe çıkışı için başarıyla geçtiği bazı testlerin ismi şöyle:

#10
Foto - TOGG'dan gururlandıran başarı! Tek seferde geçti

Aracın etrafa yaydığı gürültü testi, elektrikli aracın yaydığı gürültü testi, menzil testi, arkadan araç altına girmeye karşı, arka koruma testi, araç girişi ile ilgili testler, kapı kilitleri ile ilgili testler, korna gürültü testi, geri görüş aynalarının görüş alanı testi, fren testleri, fren destek sistemleri testleri, esc (elektronik kararlılık sistemi) testleri, acil durumda şeritte tutma sisteminin testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, iç donanımın sürücü ve yolcuya karşı güvenliğinin kontrolü testleri, yetkisiz kurcalamaya karşı önlemler ile ilgili testler, dış çıkıntıların kontrolü, araç girişi ve manevra testi, hız göstergesinin kontrolü, koltuklar ve emniyet kemeri çekme testleri, emniyet kemeri ve isofix bağlantı sistemlerinin, çocuk koltuğu bağlantı sistemlerinin testi, aydınlatma cihazlarının takılmasına yönelik kontroller, aracın çeki donanımı ile ilgili testler, öngörüş alanı kontrolü, araç sürücü gösterge paneli içerisinde bulunan ikaz ve sembollerin renk ve şekil kontrolü, ön cam buz buğu çözme sistemlerinin testi, ön cam yıkama sisteminin testi, ısıtma sisteminin testi, kütle ve boyut ölçümleri, camların takılmasına yönelik kontrolleri, lastiklerin takılmasına yönelik kontroller, lastik basınç izleme sisteminin testleri, önden çarpma testleri, yan çarpma testleri, yaya koruma testleri, geri dönüştürülebilirlik ile ilgili kontroller, aracın elektrik güvenliği ile ilgili testler, acil çağrı sisteminin (ecall) fonksiyon testleri araç arkasından yaklaşan diğer yol kullanıcılarının farkındalığı ile ilgili testler, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi testleri.

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