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Teknoloji-Bilişim
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Togg’dan bir yenilik daha!

2024-04-08 20:40:22
Togg’dan bir yenilik daha!

Birçok yenilikle ortaya çıkan Togg, kullanıcıları için artık televizyon izleme imkanı sunuyor.

#1
Foto - Togg’dan bir yenilik daha!

Türkiye’nin yayın platformlarından D-Smart, otomotiv dünyasının yenilikçi ismi Togg ile bir araya gelerek bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği, otomobillerde eğlence deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. Artık Togg kullanıcıları, sevdikleri içeriklere kolayca erişebilecekleri bir yolculuk deneyimi yaşıyor. Togg’dan televizyon izlemek artık mümkün mü?

#2
Foto - Togg’dan bir yenilik daha!

Mobil eğlence anlayışını değiştiren D-Smart GO‘nun sağladığı imkanlar sayesinde, Togg kullanıcıları her an her yerde eğlenceye ulaşabiliyor. Canlı TV izleme, ödüllü filmleri takip etme, spor içeriklerini kaçırmama gibi özellikler, mobiliteyi ön planda tutan günümüzde önemli bir avantaj sağlıyor.

#3
Foto - Togg’dan bir yenilik daha!

Togg’un pratik kullanım özellikleri de dikkat çekiyor. Hareket halindeyken ekran kapanıp, yolcu ekranında yayına devam edilmesi gibi özellikler, sürücülerin güvenliği ve konforu için tasarlanmış. Bu sayede izleyiciler, araçlarıyla seyahat ederken bile eğlenceye kesintisiz bir şekilde devam edebilecek.

#4
Foto - Togg’dan bir yenilik daha!

D-Smart GO’nun çekici özellikleri ise kullanıcıların içeriklere istedikleri zaman erişebilmesini sağlıyor. Canlı TV izleme ve 72 saate kadar geri sarma gibi özellikler, kullanıcıların beklentilerini karşılıyor ve içeriklere kolay erişim sağlıyor.

#5
Foto - Togg’dan bir yenilik daha!

Ayrıca, T10X kullanıcılarına sunulan geniş içerik yelpazesi, dünya çapında ses getiren dizilerden spor karşılaşmalarına, belgesellerden haberlere kadar geniş bir skalayı kapsıyor. Kullanıcılar, Tru.Store üzerinden bu içeriklere erişebilir ve canlı yayınları 72 saate kadar geri alabilirler.

#6
Foto - Togg’dan bir yenilik daha!

T10X sahipleri için sunulan bir diğer avantaj ise, Trumore uygulaması üzerinden ‘Akıllı Cihazım‘ fonksiyonuna cihazlarını ekleyerek D-Smart GO uygulamasını 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilmeleri. Bu sayede kullanıcılar, eğlenceye erişimlerini daha da kolaylaştırıyorlar.

#7
Foto - Togg’dan bir yenilik daha!

Güvenli bir yolculuk deneyimi sağlamak için, T10X akıllı cihazlarında D-Smart GO sadece park halindeyken izlenebiliyor; cihaz hareket ettiğinde ise ekran kapanıp, yayın yolcu ekranından devam ediyor.

#8
Foto - Togg’dan bir yenilik daha!

Bu özellik, sürücülerin dikkatlerini yolda tutmalarına ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerine olanak tanıyor.

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