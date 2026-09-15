'TOGG'daki hisseleri satacak' deniyordu! Vestel'le ilgili flaş gelişme: Muvafakatname aldılar
Yerli ve milli otomobil Togg'daki hisselerini satacğı konuşulan beyaz eşya devi Vestel'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yerli ve milli otomobil Togg'daki hisselerini satacğı konuşulan beyaz eşya devi Vestel'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Tekreferasns'ta yer alan habere göre, finansal olarak zor bir dönemden geçen Zorlu Holding’e ait Vestel Elektronik, sürdürülebilir bilanço yapısının oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, iki yurt dışı tahvili için tahvil sahiplerinden muvafakatname aldığını duyurdu.
14 Eylül’de yapılan olağanüstü toplantıda, kullanılan oyların yüzde 81,38’i lehte olarak gerçekleşti.
Bu oylama sonucunda, tahvillerin potansiyel yeniden yapılandırılmasına ilişkin alternatifler tahvil sahipleri ve/veya temsilcileri ile müzakere edilecek ve bu kapsamda gerekli çalışma ve hazırlıklar yürütülecek.
Eurobond Sahipleri tarafından verilen Elektronik Oy Talimatları uyarınca Euroclear veya Clearstream, Luxembourg nezdinde bloke edilen tahviller, duyurunun yayımlanmasını takiben ilgili takas Sisteminin prosedürleri uyarınca blokeden çıkarılacak. İlgili Eurobond Sahiplerine, Muvafakat Talebi Memorandumu’nun hüküm ve şartlarına tabi olmak üzere ve bunlara uygun şekilde, ilgili muvafakat ücreti 21 Eylül 2026 tarihine kadar veya bu tarihte ödenecek.
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