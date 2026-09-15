'TOGG'daki hisseleri satacak' deniyordu! Vestel'le ilgili flaş gelişme: Muvafakatname aldılar

Eurobond Sahipleri tarafından verilen Elektronik Oy Talimatları uyarınca Euroclear veya Clearstream, Luxembourg nezdinde bloke edilen tahviller, duyurunun yayımlanmasını takiben ilgili takas Sisteminin prosedürleri uyarınca blokeden çıkarılacak. İlgili Eurobond Sahiplerine, Muvafakat Talebi Memorandumu’nun hüküm ve şartlarına tabi olmak üzere ve bunlara uygun şekilde, ilgili muvafakat ücreti 21 Eylül 2026 tarihine kadar veya bu tarihte ödenecek.