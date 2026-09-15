Bülent Arınç’tan yine aynı terane! Tayyip Erdoğan’ı şu ağzına almasan olmaz mı?

Kaldı ki ben hiçbir zaman partiye muhalif olmadım, AK Parti'nin dışına çıkmayı aklıma bile getirmediğim gibi gelen teklifleri de elimin tersiyle ittim. 'Bu parti bizim evimizdir, o bizim liderimiz ve genel başkanımızdır' dedik; herkes bu cevabı en az 10 yıldır verdiğimizi bilir. Dolayısıyla, onun hukukunu korumak bizim birinci görevimizdir. Eğer kendisine gerçekten tahkir maksatlı bir hakaret yapılmışsa, bunun cezasını ilk önce biz veririz. Ancak şunu unutmamak gerekir: Türkiye'nin devlet geleneğinde ve halkımızın Cumhurbaşkanına bakış açısında, hele ki bu kadar büyük hizmetleri olmuş bir lider için, 86 milyon insan arasından tek bir kişi bile ona hakaret etmeyi aklından geçirmez.