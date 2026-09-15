Bülent Arınç’tan yine aynı terane! Tayyip Erdoğan’ı şu ağzına almasan olmaz mı?
Yıllardır bu davanın ekmeğini yiyip her sıkıntılı dönemde arkadan hançerlemeyi gelenek haline getiren Bülent Arınç, hıncını alamadığı tezviratlarına bir yenisini daha ekledi. Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikâh töreninde kürsüye çıkıp fitne tohumları saçan Arınç, ortalığı birbirine kattıktan sonra yine pişkinliğin zirvesine çıktı. Dün ağzından zehir saçıp dava adamlarına laf sokan Arınç, bugün tepkiler tepesine binince manevra yapıp "Cumhurbaşkanımızla yolumuz bir" diyerek milleti aptal yerine koymaya yeltendi.