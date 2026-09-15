Savaş kapıda mı? İsrail’in Türkiye hamlesi bölgeyi ateşe atacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu'nun kaleme aldığı analizde, İsrail'in Suriye'deki askeri üslere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve Türkiye'yi hedef alan sert söylemleri, yaklaşan Ekim 2026 seçimleri öncesi Netanyahu'nun koltuğunu koruma manevraları olarak değerlendirildi. İran saldırılarında netice elde edemeyen Netanyahu'nun, bölgede artan Türkiye ağırlığı karşısında köşeye sıkıştığı ve iç politikadaki krizleri aşmak için tansiyonu tırmandırdığı vurgulandı. Türkiye'nin soğukkanlı ve itidalli duruşu olası bir sıcak çatışmayı şimdilik engelese de, İsrail'in iç politikadaki sıkışmışlığı nedeniyle riskli hamlelerine devam edebileceği ifade edildi. İşte Hasanoğlu'nun dikkat çeken analizi...