Savaş kapıda mı? İsrail’in Türkiye hamlesi bölgeyi ateşe atacak

Tökezlediği ilk anda düşeceğine inanan İsrail, mevzi kaybetmeme refleksiyle diken üstünde durduğunu, Suriye'de kendisine nüfuz alanı oluşturma ve Türkiye'yi sahada sıkıştırma gibi realiteyle uyumsuz, ölçüsüz politika ve eylemlerle dışa vurmaktadır. Ebu Zuhur saldırısında İsrail liderliğinin kısa ve orta vadeli planlarının da payı vardır. Ekim 2026'da İsrail'de seçimler olacaktır ve hem söz konusu saldırı hem İsrailli yetkililerin Türkiye karşıtı söylemleri seçimlerden bağımsız olarak okunmamalıdır. Söz konusu gelişmeler Ekim 2026 seçimleri yatırımı perspektifinden okununca anlam kazanmaktadır. Görünen o ki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bu manevralarla kendi tabanına mesaj vermekte, toplumu kendi safında bir araya getirmeyi hedeflemektedir.