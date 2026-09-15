Yargıtay’dan flaş veto: Özgür Özel’in Yeni Parti’si tarihe mi karışıyor? İşte masadaki gizli isim
CHP'deki gelişmelerin ardından Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti, adı nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen "adınızı değiştirin" tebligatıyla şok bir krizle karşı karşıya kaldı. Yenilik Partisi'nin yaptığı itiraz üzerine başlayan hukuki süreç partide hareketliliğe neden olurken, gazeteci Barış Yarkadaş krizin aşılması için masada "Değişim Partisi" alternatifinin tartışıldığını açıkladı. 91 milletvekilinin kurucular kurulunda yer aldığı yeni siyasi oluşumun bu isim değişikliğini nasıl yapacağı ve tartışmaların nasıl sonuçlanacağı Ankara kulislerinde merakla bekleniyor.