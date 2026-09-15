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Yargıtay’dan flaş veto: Özgür Özel’in Yeni Parti’si tarihe mi karışıyor? İşte masadaki gizli isim

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Yargıtay’dan flaş veto: Özgür Özel’in Yeni Parti’si tarihe mi karışıyor? İşte masadaki gizli isim

CHP'deki gelişmelerin ardından Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti, adı nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen "adınızı değiştirin" tebligatıyla şok bir krizle karşı karşıya kaldı. Yenilik Partisi'nin yaptığı itiraz üzerine başlayan hukuki süreç partide hareketliliğe neden olurken, gazeteci Barış Yarkadaş krizin aşılması için masada "Değişim Partisi" alternatifinin tartışıldığını açıkladı. 91 milletvekilinin kurucular kurulunda yer aldığı yeni siyasi oluşumun bu isim değişikliğini nasıl yapacağı ve tartışmaların nasıl sonuçlanacağı Ankara kulislerinde merakla bekleniyor.

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Foto - Yargıtay’dan flaş veto: Özgür Özel’in Yeni Parti’si tarihe mi karışıyor? İşte masadaki gizli isim

Barış Yarkadaş'tan Yeni Parti'nin isim tartışmasına ilişkin dikkat çeken bir kulis geldi. Yarkadaş, mevcut isimle ilgili sorunun çözülememesi durumunda partide "Değişim Partisi" adının alternatif olarak değerlendirildiğini aktardı.

#2
Foto - Yargıtay’dan flaş veto: Özgür Özel’in Yeni Parti’si tarihe mi karışıyor? İşte masadaki gizli isim

CHP'deki butlan sürecinin ardından Özgür Özel ve beraberindeki isimler, 24 Temmuz 2026'da Yeni Parti'yi kurdu. CHP'den ayrılan 91 milletvekili de partinin kurucular kurulunda yer aldı. Ancak yeni siyasi oluşumun kuruluşunun ardından bu kez parti ismi tartışılmaya başlandı. "Yeni" ifadesinin Yenilik Partisi'nin ismiyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle Yeni Parti adına itiraz geldi.

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Foto - Yargıtay’dan flaş veto: Özgür Özel’in Yeni Parti’si tarihe mi karışıyor? İşte masadaki gizli isim

Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye "Adınızı değiştirin" tebligatı gönderdiği belirtildi. Böylece partinin mevcut ismini kullanıp kullanamayacağı tartışması ortaya çıktı.

#4
Foto - Yargıtay’dan flaş veto: Özgür Özel’in Yeni Parti’si tarihe mi karışıyor? İşte masadaki gizli isim

İsim tartışmaları devam ederken gazeteci Barış Yarkadaş, Yeni Parti'de konuşulan alternatif seçeneğe ilişkin dikkat çeken bir kulis aktardı. Yarkadaş, mevcut isimle ilgili sorunun çözülememesi halinde "Değişim Partisi" isminin tartışıldığını söyledi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın açıklaması şöyle: "Yeni Parti bu sorun çözülemezse alternatif olarak Değişim Partisi ismini tartışıyor." Yarkadaş'ın aktardığı kulisle birlikte, Yeni Parti'nin isim tartışmasında "Değişim Partisi" seçeneği öne çıktı.

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Yorumlar

misafir

yine iddia ediyorum seçime kadar kar tanesi gibi eriyip bitecekler bu hırsızlar
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