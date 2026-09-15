Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi
İstanbul Eyüpsultan'da, bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için yakınlarından DNA örneği alındı. Cenazelerden birinin 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yüsra Seraç olduğu belirlendi. Yüsra Seraç'ın yakını Kasım Seraç, "Mesut Seraç, çocuklarının yanında başka çocuklar da varmış, onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. Herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı" dedi.