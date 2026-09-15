  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan’ın NATO liderlerine silah hediyesi tüm dünyayı şaşırtmıştı! Sebebini ilk defa açıkladı Tıpta tarihi başarı: Deneysel tedavi umut oldu! Minik hasta kanseri yendi Siyonizm Amerikalıların kanını emiyor Bülent Arınç’tan yine aynı terane! Tayyip Erdoğan’ı şu ağzına almasan olmaz mı? Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi Türklerin dost saydığı ülkeler belli oldu: Üçüncü sıradaki ülke 'ne alaka' dedirtti Yargıtay’dan flaş veto: Özgür Özel’in Yeni Parti’si tarihe mi karışıyor? İşte masadaki gizli isim Altın fiyatları geriledi! Savaş kapıda mı? İsrail’in Türkiye hamlesi bölgeyi ateşe atacak 'TOGG'daki hisseleri satacak' deniyordu! Vestel'le ilgili flaş gelişme: Muvafakatname aldılar
Yaşam
10
Yeniakit Publisher
Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi

İstanbul Eyüpsultan'da, bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için yakınlarından DNA örneği alındı. Cenazelerden birinin 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yüsra Seraç olduğu belirlendi. Yüsra Seraç'ın yakını Kasım Seraç, "Mesut Seraç, çocuklarının yanında başka çocuklar da varmış, onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. Herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı" dedi.

#1
Foto - Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi

İstanbul'da kaza, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yanma nedeniyle kimlikleri henüz belirlenemeyen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

#2
Foto - Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi

YAKINLARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI: İHA'da yer alan habere göre dün hayatını kaybedenlerin yakınları, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

#3
Foto - Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi

Yakınlardan DNA örnekleri alınırken, cenazelerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç (12) olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi

BABA, EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU KURTARDI: Seraç'ın, 5 kişilik ailesiyle Diyarbakır'dan otobüse bindiği belirtildi. Yangın sırasında baba Mesut Seraç'ın eşi ve 2 çocuğunu otobüsten yaralı olarak çıkardığı, ancak kızı Yüsra Seraç'ı kurtaramadığı öğrenildi.

#5
Foto - Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi

Kazada yaralanan Mesut Seraç, hastaneden taburcu olduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi. Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşında bir kadın olduğu, eşinin de DNA örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi. DNA eşleşmelerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği belirtildi.

#6
Foto - Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi

"HERKESİ KURTARDI, KIZI MAALESEF YANDI" Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Yüsra Seraç'ın yakını Kasım Seraç, “Önceki gün saat 7'de Diyarbakır'dan çıkmışlar. Elazığ üzeri geldiler. Saat 1'de falan telefon açtım, daha Bolu'daydılar. Ondan sonra saat 7-7.30 civarında böyle bir kaza şeyini duyduk. Acil gittik oraya. Otobüs kül olmuştu. Babasıyla konuştum, babası şu anda konuşamaz halde. 5-6 yolcuyu ayağından çekerek kurtarmış. Bunlar anne, baba ve 3 çocuk. İstanbul'da yaşıyorlar, annesi rahatsız olduğu için memlekete gitmişlerdi" dedi.

#7
Foto - Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi

"ŞOFÖRDE BİRAZ HIZ VAR" Okulların açılması nedeniyle İstanbul'a döndüklerini belirten Seraç, “Bariyerlere çarpıyor. Görüntülerden gördüğüm kadarıyla bariyerlere çarpınca bir şeyler patlıyor orada, mazot mudur nedir bilmiyorum. İhmal var. Şoförde biraz hız da var” diye konuştu. Şoförün kazanın ardından kaçtığını söylediğini belirten Seraç, “Babasından duyduğuma göre şoför kaza yaptığı gibi kaçmış” dedi.

#8
Foto - Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi

"DEFALARCA CAMA VURMUŞLAR AÇILMAMIŞ" Yangın sırasında yaşananları da anlatan Seraç, “Mesut Seraç, çocuklarının yanında başka çocuklar da varmış, onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. Göz gözü görmüyormuş. Herkesi kurtardı, kızı maalesef yandı içeride” ifadelerini kullandı. Seraç, ailenin durumunun çok kötü olduğunu belirterek, “Şu anda durumları perişan. Konuşamaz haldeler. Hani ihmal olduğunu düşünüyorum. Cezaları neyse çeksinler” diye konuştu.

#9
Foto - Alev topuna dönen otobüste katliam: Yüsra okuluna kavuşamadan can verdi

"BABA HALA KENDİNİ SUÇLUYOR" Habip Dalgın ise "Mesut'un da dediği gibi şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de arabayı sürmüş. Mola vermeden sürmüş, şoför değiştirmeden. Yani bir aile yok oldu. Babası zaten toparlanamaz daha. Baba 6-7 kişiyi kurtardı, hala kendini suçluyor, ‘Kızımı kurtaramadım’ diyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa’nın devinden Türkiye’ye dikkat çeken mesaj: "Türkiye ile yakınlaşmalıyız!"
Gündem

Avrupa’nın devinden Türkiye’ye dikkat çeken mesaj: “Türkiye ile yakınlaşmalıyız!”

Almanya, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için harekete geçti. 16-17 Eylül’de Türkiye’ye gelecek Almanya Tarım Bakanı Alois Raine..
Kayıp Miryokefalon Kalesi 850 yıl sonra Çivril'de Kufi Vadisi girişinde tespit edildi
Kültür - Sanat

Kayıp Miryokefalon Kalesi 850 yıl sonra Çivril'de Kufi Vadisi girişinde tespit edildi

Prof. Dr. Hasan Kara, yaklaşık 10 yıllık arazi çalışmasının ardından tespit edilen yapının Miryokefalon Kalesi olduğu kanaatine vardıklarını..
Amerikalı kadından ezber bozan Kuran-ı Kerim vurgusu! Nisa Suresi 56. ayetini okuyup gözyaşlarına boğuldu!
Sosyal Medya

Amerikalı kadından ezber bozan Kuran-ı Kerim vurgusu! Nisa Suresi 56. ayetini okuyup gözyaşlarına boğuldu!

ABD’de yaşayan bir kadının Kuran-ı Kerim’in Nisa Suresi 56. ayetiyle ilgili yaptığı çarpıcı paylaşımlar sosyal medyada deprem etkisi yaptı...
Biri boş arazide, diğeri surlarda... İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu
Gündem

Biri boş arazide, diğeri surlarda... İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu

İstanbul’da aynı gün iki farklı noktadan gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi. Başakşehir’de boş arazide 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı’nın, ..
Aslan zirve takibini sürdürüyor
Spor

Aslan zirve takibini sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma da Galatasaray 3 puanın sahibi oldu...
Suudi Arabistan’dan Husilere sert mesaj: Güvenliğimizin tehlikeye atılmasına izin vermeyiz!
Dünya

Suudi Arabistan’dan Husilere sert mesaj: Güvenliğimizin tehlikeye atılmasına izin vermeyiz!

Yemen'deki Husilerin Cazan bölgesine düzenlediği saldırının ardından Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı F..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23