Amerikalılar o ilimizde sessiz sedasız harekete geçti: Petrol kuyusu açacaklar
ABD merkezli Transatlantic Petroleum o ilimizde petrol kuyusu açmaya hazırlanıyor. Açılması planlanan petrol kuyusunda önemli bir rezerv olduğu düşünülüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD merkezli Transatlantic Petroleum o ilimizde petrol kuyusu açmaya hazırlanıyor. Açılması planlanan petrol kuyusunda önemli bir rezerv olduğu düşünülüyor.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Diyarbakır’ın Sur ilçesi sınırları içinde petrol arama, çıkarma ve depolama çalışması yapılacak. Açılacak 2 sondaj kuyusundan günde yaklaşık 80 ton petrol çıkarılması bekleniyor.
Amerikan Transatlantic Petroleum Ltd. Şirketinin Türkiye kolu olan Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A. Ş. firması tarafından Diyarbakır İli, Sur İlçesi Bahçecik Mevkiinde Ham Petrol Arama – Çıkarma (Üretim) ve Depolama ile Çatlatma faaliyeti planlanıyor.
Yaklaşık 19 milyon lira değerindeki proje kapsamında ARİ/TRS/K/M44-B2-1 ruhsat nolu alanda bir adet poligonda çalışma yürütülecek. Yeniev – 21 Lokasyonunda yapılacak olan sismik çalışmalar neticesinde, açılacak sondaj kuyusu vasıtasıyla petrol varlığı, petrolün özellikleri ve işletmeye yönelik verilerin sağlanması planlanıyor. Arama faaliyeti sonrasında da üretime ve depolamaya geçilmesi planlanıyor.
Belirlenmiş olan noktalarda yapılacak arama çalışmalarının ardından; kuyulardaki petrol debisi miktarı, kalitesi ve verimliliği gibi faktörler göz önüne alınarak, üretime geçilip geçilmeyeceğine karar verilecek. Daha önceden arazilerde yapılan gözlemsel tespitlere göre üretime geçilmesi halinde günlük yaklaşık 80 ton ham petrol üretimi yapılması ve depolanması öngörülüyor.
Çıkarılacak petrolün geçici olarak depolama tanklarına alınması planlanıyor. Planlanan projede 6 adet 500 m3 ‘lük toplamda 3.000 m3 depolama kapasiteli tank kurulması planlanıyor. Depolama Tanklarındaki, doluluk seviyesinin ?’e ulaşması durumunda, ya karayoluyla nakliye araçları ile yada TPAO ya ait Petrol Boru Hatları vasıtasıyla TPAO ya ait tesislere aktarılması sağlanacak.
Planlanan faaliyet kapsamında yapılacak çalışmalar neticesinde; ortaya gaz çıkışı oluşması bekleniyor. Tesiste oluşan gazlar gaz yakma jeneratörlerinde yakılarak elektrik enerjisi ihtiyacı karşılayacak.
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