TOGG'a sipariş yağdı! Rekor kırdı

İlk etapta sadece 160 kW (218 beygir) güce sahip arkadan itişli (RWD) versiyonuyla satışa çıkarılan T10X’in iki farklı donanım (V1 ve V2) ve batarya seçeneği bulunuyor. Modelin standart menzilli batarya seçeneği 52.4 kWh kapasiteyle 314 kilometre; 88.5 kWh kapasiteli olan ise 523 kilometre menzile sahip. Togg’un ilk modeli T10X için açıkladığı üç farklı fiyat opsiyonu da bu menzil ve kapasite seçeneklerine göre belirlenmiş durumda. Bu kapsamda, V1 donanımlı versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 kilometre menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkıyor.