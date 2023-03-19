2023-03-19 08:48:12 TOGG'a sipariş yağdı! Rekor kırdı
Togg’un ilk modeli T10X, ön siparişte rekor kırdı. T10X’e, ön siparişin başladığı ilk 24 saatte 22 bin 150, 30 saatte ise 29 bin adet başvuru geldi. Başvuruları toplam elektrikli otomobil satışlarıyla kıyaslayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “10 yılda 12 bin satış, 30 saatte 29 bin ön sipariş” yorumunu yaptı. Togg, ön sipariş sürecinde yaşanılan büyük ilgiyi Gemlik tesislerindeki üretim bantlarının videosunu paylaşarak duyurdu. Paylaşımda yüzlerce Togg’un seri üretim bantlarından geçtiği görüldü.