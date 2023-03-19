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TOGG'a sipariş yağdı! Rekor kırdı

2023-03-19 08:48:12
TOGG'a sipariş yağdı! Rekor kırdı

Togg’un ilk modeli T10X, ön siparişte rekor kırdı. T10X’e, ön siparişin başladığı ilk 24 saatte 22 bin 150, 30 saatte ise 29 bin adet başvuru geldi. Başvuruları toplam elektrikli otomobil satışlarıyla kıyaslayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “10 yılda 12 bin satış, 30 saatte 29 bin ön sipariş” yorumunu yaptı. Togg, ön sipariş sürecinde yaşanılan büyük ilgiyi Gemlik tesislerindeki üretim bantlarının videosunu paylaşarak duyurdu. Paylaşımda yüzlerce Togg’un seri üretim bantlarından geçtiği görüldü.

#1
Foto - TOGG'a sipariş yağdı! Rekor kırdı

Togg’un satışa çıkardığı ilk model T10X’e kullanıcılar büyük ilgi gösterdi. 14 Mart akşam saatlerinden itibaren ön sipariş süreci açılan T10X için, ilk 24 saatte toplam 22 bin 150 adet başvuru toplandı. 30 saatte yapılan başvuru sayısı ise 29 bin adedi buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, “2012 yılından beri Türkiye’de satılan elektrikli otomobil sayısı 12 bin 303, 30 saatte verilen Togg T10X ön siparişi 29 bin” paylaşımı yaptı.

#2
Foto - TOGG'a sipariş yağdı! Rekor kırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ise, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 7 bin 733 adet elektrikli araç satılmıştı. Togg satışa çıktı ve sadece bir günde 22 bin 150 ön sipariş aldı. İşte paradigma değişimi budur” dedi. Togg CEO’su Gürcan Karakaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz sözün arkasında, adım adım hedefimize doğru ilerliyoruz. Ay sonu itibarıyla teslimatlarımız başlıyor” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - TOGG'a sipariş yağdı! Rekor kırdı

SON GÜN 24 MART Togg’un ilk modeli için T10X için internet sitesi (togg.com.tr) ve akıllı telefon uygulaması (Trumore) üzerinden gerçekleşen ön sipariş süreci 24 Mart gününe kadar devam edecek. Ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından noter huzurunda yapılacak çekiliş ise 28 Mart’ta planlandı. Ön sipariş dönemine ilk veya son gün katılmanın çekiliş sıralamasına herhangi bir etkisi olmayacak. Yani 16 Mart tarihinde ön sipariş veren bir kullanıcı ile 24 Mart’ta ön sipariş veren kullanıcının 12 bin adet Togg’dan birine sahip olma şansı aynı olacak. Çekilişte ismi çıkmayan kullanıcılar, talep ettikleri takdirde ödedikleri 60 bin TL’lik kaporayı 14 gün içerisinde e-cüzdan’larından geri alabilecekler.

#4
Foto - TOGG'a sipariş yağdı! Rekor kırdı

ÖNCE HANGİ TOGG TESLİM EDİLECEK TOGG’un ön siparişe açtığı 12 bin adet T10X’in teslimat tarihleri tercih edilen versiyona göre değişecek. Buna göre, önce nisan ayı itibarıyla 523 kilometre menzil ve V2 donanıma sahip 1 milyon 215 TL’lik T10X teslimatları başlayacak. 314 kilometre menzile sahip V2 ve V1 donanımlı T10X’in teslimatları Temmuz 2023 itibarıyla gerçekleşecek. En düşük fiyatlı 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023’te başlayacak. Aracın çift elektrikli motora sahip daha güçlü versiyonu (435 beygir) ekim ayında yollarda olacak. “100. Yıl Özel Serisi” ile birlikte yollara çıkacak bu versiyonda öncelik NFT satın alanlara verilecek. Şirket, güçlü versiyondan tam 2023 adedi NFT açık artırması için ayırdığını açıklamıştı.

#5
Foto - TOGG'a sipariş yağdı! Rekor kırdı

İlk etapta sadece 160 kW (218 beygir) güce sahip arkadan itişli (RWD) versiyonuyla satışa çıkarılan T10X’in iki farklı donanım (V1 ve V2) ve batarya seçeneği bulunuyor. Modelin standart menzilli batarya seçeneği 52.4 kWh kapasiteyle 314 kilometre; 88.5 kWh kapasiteli olan ise 523 kilometre menzile sahip. Togg’un ilk modeli T10X için açıkladığı üç farklı fiyat opsiyonu da bu menzil ve kapasite seçeneklerine göre belirlenmiş durumda. Bu kapsamda, V1 donanımlı versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 kilometre menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkıyor.

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