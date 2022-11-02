Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Aracın iç tasarımı genel olarak şık ve sade olarak tasarlanırken alışılagelmişin dışında bir vites seçicisi tercih edilmiş. Pianoblack, krom ve deri ile bezenmiş detaylar vites seçicide yer alıyor. Vites seçicisinin hemen altında bulunan bir gözde ise telefonun koyulacağı aynı zamanda da bu gözde kablosuz olarak şarj olabileceği bir alan da bulunuyor.