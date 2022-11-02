2022-11-02 07:32:47 Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli aracı Togg, 29 Ekim Pazar günü banttan indi. 2030'a kadar 1 milyon araç üretimi hedefleyen Togg için Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar geldi. Bakan Nebati Togg kredisi için bankalarla görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Öte yandan Togg'un anahtar tasarımı da ortaya çıktı. Tüm tasarımının Türkiye'ye ait olduğu yerli elektrikli otomobilin teknolojisi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte detaylar...