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Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

2022-11-02 07:32:47
Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli aracı Togg, 29 Ekim Pazar günü banttan indi. 2030'a kadar 1 milyon araç üretimi hedefleyen Togg için Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar geldi. Bakan Nebati Togg kredisi için bankalarla görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Öte yandan Togg'un anahtar tasarımı da ortaya çıktı. Tüm tasarımının Türkiye'ye ait olduğu yerli elektrikli otomobilin teknolojisi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun törende ilk Togg’un anahtarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verdiği fotoğraf tarihi bir anı oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanarak banttan indirdiği Anadolu rengi Togg’un önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilenmesi bekleniyor.

#2
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Çok noktalı kamera sistemlerinden otonom sürüşe kadar birçok özelliği bulunan Togg'un, internet bağlantısı ile güncellemeleri fabrikadan gerçekleşecek. Ön konsolda bulunan bir gözle sürücü takip edilerek güvenlik önlemleri otomatik olarak devreye girecek.

#3
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Aracın iç tasarımı genel olarak şık ve sade olarak tasarlanırken alışılagelmişin dışında bir vites seçicisi tercih edilmiş. Pianoblack, krom ve deri ile bezenmiş detaylar vites seçicide yer alıyor. Vites seçicisinin hemen altında bulunan bir gözde ise telefonun koyulacağı aynı zamanda da bu gözde kablosuz olarak şarj olabileceği bir alan da bulunuyor.

#4
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Aracın iç göğüsün üst kısmında şoförü izleyen bir kamera ve akıllı sistem de araçta bulunan detaylar arasında. Bu akıllı sistem şoförün uyuyup uyumadığını, sağlık bilgilerini, kalp atışı hızını ölçerek acil durumlarda şoförü ve yolcuları uyarıyor.

#5
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Acil durumlarda, kazalarda kullanılmak üzere tavana yerleştirilmiş bir S.O.S acil çağrı sistemi de detaylar arasında. Bu düğmeye basıldığı an aracın elektronik sistemleri aracın konumunu ve kaza bilgilerini gerekli birimlere ulaştıracak ve ekiplerin en kısa sürede intikal etmesi sağlanacak.

#6
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Araçta bir şanzıman olmadığı için şaft tüneli de bulunmuyor. Araç C segmenti SUV olmasına rağmen boyutlarıyla ve elektrikli altyapısına göre inşa edilen şasi sistemiyle benzinli, dizel ve hatta elektrikli rakiplerine göre iç mekanda büyük bir hacim sunuyor.

#7
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

ARAÇTAN EV YÖNETİLEBİLECEK Togg’da dijital sistemlerle bağlantı kurabilen akıllı ve tek merkezden yönetilen bir sistem olacak. Ana işlemci olarak nitelendirilen bu yönetici sayesinde, araçtaki komutlarla ev ile işyeri gibi alanlar yönetilebilecek.

#8
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Aracın internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebiliyor. Araçlarda uygulanan yenilikler anlık güncellemeler ile Togg’a gelecek.

#9
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Aracın her yerinde kameralar bulunuyor. Bu kameralar 360 derece görüşün yanı sıra otonom sürüş için de kullanılacak. Bu kameralar önde arkada ve aynaların altında bulunuyor.

#10
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Çok fazla merak edilen kameralı aynalar ise opsiyonel olarak sunulacak. Normal aynaları da olacak araç isteğe göre kameralı aynalar ile gelecek. Öte yandan yerli otomobil Togg'un anahtarı ortaya çıktı

#11
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

#12
Foto - Togg'a özel kredi hamlesi! Bankalar harekete geçti

Bakan Nebati, "Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek" dedi.

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