  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Düşmanlar bu kalkanımızı asla aşamayacak! Çelik Kubbe’nin en gizli silahı için seri üretim emri verildi Rusya’da veba alarmı! Yetkililer olağanüstü toplandı Türk savaş jetleri dünyaya meydan okuyor! 92 uçaklık dev satış tescillendi, yer yerinden oynayacak Müjde geldi: Koca yol 4 saatten 1,5 saate düşecek Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor? Petrol fiyatlarında haftanın ilk hareketi aşağı yönlü! Brent geri çekildi Avrupa’dan Visa ve Mastercard’a karşı ortak ödeme hamlesi Aman dikkatli olun! Kahveyi aç karnına içenlerde bu belirtiler daha sık görülüyor Türkiye'ye karşı uçaksavarlarla harekete geçecekler: Halka acil koduyla çağrı yapıldı Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Petrol, altın, kömür aranıyordu: Ani kararla 1702 sahada faaliyet durduruldu, 801'i iptal edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol, altın, kömür aranıyordu: Ani kararla 1702 sahada faaliyet durduruldu, 801'i iptal edildi

Türkiye genelinde çeşitli rezervlere yönelik çalışmalar devam ederken 1702 ruhsat sahasının faaliyeti durduruldu. Söz konusu sahalardan 801 tanesi için iptal kararı çıktı.

#1
Foto - Petrol, altın, kömür aranıyordu: Ani kararla 1702 sahada faaliyet durduruldu, 801'i iptal edildi

Ekonomim'de yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın milletvekillerinin soru önergesine verdiği yanıta göre, 4 Eylül 2026 tarihi itibariyle faaliyette bulunan 7 bin 546 adet maden bulunuyor. Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği kapsamında çok az riskli ruhsatlar 5 yıl, az riskli ruhsatlar 4 yıl, riskli ruhsatlar 2 yıl ve çok riskli ruhsatlar yılda bir periyodik olarak denetleniyor.

#2
Foto - Petrol, altın, kömür aranıyordu: Ani kararla 1702 sahada faaliyet durduruldu, 801'i iptal edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışında ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kendi mevzuatları kapsamında denetimler yapılıyor. Bu kapsamda ülke genelinde 2025 yılı başından 31 Ağustos 2026 tarihine kadar toplam 15 bin 134 adet ruhsat sahasında denetim yapıldı.

#3
Foto - Petrol, altın, kömür aranıyordu: Ani kararla 1702 sahada faaliyet durduruldu, 801'i iptal edildi

2026 yılı içinde Maden Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1 bin 702 ruhsat sahasının faaliyetleri durduruldu, 801 maden ruhsatı da iptal edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Maden Kanunu çerçevesinde faaliyetleri durdurulan ruhsat sahalarında, faaliyetlerin uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar haricinde üretime yönelik faaliyette bulunulmasına kesinlikle izin verilmediğini kaydetti.

#4
Foto - Petrol, altın, kömür aranıyordu: Ani kararla 1702 sahada faaliyet durduruldu, 801'i iptal edildi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) mahallinde tetkik raporlarının kamuoyuna açılmasına ilişkin bir yükümlülüğünün bulunmadığını kaydeden Bayraktar, davalara konu olan işlemler için talep edilmesi halinde mahkemelere gönderildiğini belirtti. MAPEG bünyesinde maden, jeoloji ve harita olmak üzere 340 mühendisin bulunduğu bilgisini veren Bayraktar, 2026 yılında 307 mühendisin mahallinde tetkiklerde görevlendirildiğini söyledi. Bayraktar, “Teknik personellerin hepsi, mahallinde yapılan denetimlerde görevlendirilmekte olup, teknik personeller il-maden ruhsat ayrımı yapılmadan görevlendirilebilmektedir. Yer altı maden ocaklarında mahallinde yapılan tetkikler esnasında yanıcı, patlayıcı, boğucu gaz değerlerinde aksi bir durum olması halinde ivedi olarak ruhsat mahallinde işlem tesis edilmektedir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük cesaret gösterdi! Cumhurbaşkanı, İsrail'i ülkesinden kovdu
Dünya

Büyük cesaret gösterdi! Cumhurbaşkanı, İsrail'i ülkesinden kovdu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yaptığı açıklamada "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kulla..
Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de
Gündem

Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de

AFAD verilerine göre Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinl..
Siyonist lobi ABD'yi felakete sürüklüyor! ABD'li albay çöküşü ilan etti:
Gündem

Siyonist lobi ABD'yi felakete sürüklüyor! ABD'li albay çöküşü ilan etti:

ABD’li emekli Albay Douglas Macgregor, Amerikan ekonomisinin ve ordusunun İsrail tutkusu yüzünden büyük bir çöküşün eşiğine geldiğini belirt..
AFAD duyurdu! Adana’da korkutan peş peşe iki deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Adana’da korkutan peş peşe iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana Saimbeyli'de 14.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ye..
Nükleer güçler arasında nota savaşı! Sınırda kanlı çatışma
Gündem

Nükleer güçler arasında nota savaşı! Sınırda kanlı çatışma

Pakistan'ın 2 vatandaşının Hindistan sınır güçlerince vurularak katledildiği gerekçesiyle nota vermesinin ardından, Yeni Delhi yönetimi de İ..
Fransa'da polis şiddeti kör etti!
Dünya

Fransa'da polis şiddeti kör etti!

Batı'nın sözde demokrasi kalesi Fransa'da daha iyi eğitim koşulları talep eden liselilere dönük polis zorbalığı acı bilançolar vermeye devam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23