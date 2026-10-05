ABD ve Çin kara kara düşünüyor: Gökyüzünde dengeleri altüst eden silahı Türkiye'den almaya başladılar

Bu rakam 2002’de yalnızca 248 milyon dolardı. Türk SİHA’larının pazar alanı da genişledi. İlk dönemde Katar, Azerbaycan, Ukrayna, Kuzey Afrika ve Orta Asya öne çıkarken sonraki yıllarda Avrupa ülkeleri de alıcılar arasına girdi. Polonya’nın Bayraktar TB2 satın almasıyla Türkiye ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesine bu sınıfta İHA ihraç etti.