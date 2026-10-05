ABD ve Çin kara kara düşünüyor: Gökyüzünde dengeleri altüst eden silahı Türkiye'den almaya başladılar
Türkiye insansız hava aracı ihracatında zirveye yükseldi. Söz konusu gelişme bazı küresel güçleri kara kara düşürmeye başladı. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye insansız hava aracı ihracatında zirveye yükseldi. Söz konusu gelişme bazı küresel güçleri kara kara düşürmeye başladı. İşte detaylar...
Türkiye, askeri insansız hava aracı pazarında son yılların en hızlı yükselen tedarikçisi durumunda. ABD merkezli Center for a New American Security’nin yeni açıkladığı verilere göre 2018 ile Eylül 2023 arasında Türkiye, Çin ve ABD’nin 40 ülkeye gerçekleştirdiği 69 silahlı İHA satışının yüzde 65’i Türkiye kaynaklı oldu. Aynı dönemde Çin’in payı yüzde 26, ABD’nin payı ise yüzde 8’de kaldı. Yükselişin merkezinde Bayraktar TB2 yer aldı.
Türk SİHA’larının Libya, Dağlık Karabağ ve Rusya-Ukrayna savaşlarında kullanılması, uluslararası görünürlüğü artırdı. 2022’de ilk kez silahlı İHA satın alan altı ülkenin tamamı Bayraktar TB2’yi tercih ederken Türkiye aynı yıl 18 satış gerçekleştirerek Çin’in yıllık satış seviyesini aştı.
Türkiye’nin avantajlarından biri de fiyat ve teslim süresi oldu. CNAS karşılaştırmalarında Bayraktar TB2’nin platform maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar seviyesinde gösterilirken Çin yapımı sistemlerde fiyat 1-4 milyon dolar, ABD üretimi MQ-9 Reaper’da ise yaklaşık 32 milyon dolar düzeyinde.
Mühimmat, eğitim, yer kontrol sistemi ve lojistik paketleri eklendiğinde toplam sözleşme bedelleri daha yukarı çıkıyor. ABD’nin uzun yıllar uyguladığı sıkı ihracat kısıtlamaları da pazardaki dengeleri de değiştirdi. MQ-9 Reaper gibi sistemlere erişemeyen çok sayıda ülkenin önce Çin’e, ardından Türkiye’ye yöneldiği de vurgulanıyor.
Türkiye’nin ihracat portföyü artık yalnızca Bayraktar TB2’den de oluşmuyor. AKINCI TİHA ve TUSAŞ’ın ANKA ailesi de dış pazarlarda yer alıyor. Baykar’ın Eylül 2026 itibarıyla açıkladığı verilere göre şirket 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.
Bayraktar TB2 için anlaşma yapılan ülke sayısı 36’ya, AKINCI için 16’ya ulaştı. İhracattaki büyüme parasal verilere de yansıdı. Baykar, 2025’te 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin toplam savunma ve havacılık ihracatı ise aynı yıl 10 milyar 54 milyon dolara çıktı.
Bu rakam 2002’de yalnızca 248 milyon dolardı. Türk SİHA’larının pazar alanı da genişledi. İlk dönemde Katar, Azerbaycan, Ukrayna, Kuzey Afrika ve Orta Asya öne çıkarken sonraki yıllarda Avrupa ülkeleri de alıcılar arasına girdi. Polonya’nın Bayraktar TB2 satın almasıyla Türkiye ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesine bu sınıfta İHA ihraç etti.
KAYNAK: HABER GLOBAL
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