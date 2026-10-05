Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

Kacır, kongrenin bilimsel yönünün yanı sıra uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri ve teknoloji girişimlerini bir araya getiren ticari bir platform niteliği taşıdığını kaydetti. Kongrenin uzayın geleceğine ilişkin önemli başlıkların ele alınacağı bir platform olacağını vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla hem bilimsel yönüyle, hem ekonomik yönüyle halihazırda 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinin geleceğinin hangi istikamette ilerleyeceği, insanoğlunun uzaydan daha etkin şekilde hangi yollarla yararlanabileceği, aynı zamanda da uzayın sadece birkaç ülke ya da birkaç şirketin üzerinde çalıştığı bir alan değil, dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının, şirketlerin, teknoloji girişimlerinin gelişimine katkı sunabildiği ve elde edilen kazanımlardan bütün dünyanın en adil şekilde yararlanabildiği bir platform olması için bu kongre çok büyük bir kıymet, önem taşıyor olacak."