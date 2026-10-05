Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2027'nin ilk aylarında yüzde 87 yerlilik oranıyla üretilen Ay uzay aracını fırlatacağını ve bu sayede ülkenin Ay'a erişen 9 ülkeden biri olacağını açıkladı. Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesinde konuşan Kacır, milli hibrit roket teknolojisinin derin uzayda test edileceğini müjdeledi. Somali'de kurulan uzay limanı ve Somali-Türkiye iş birliğiyle birlikte Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimde küresel bir lige yükseleceği belirtildi.