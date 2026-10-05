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Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

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Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2027'nin ilk aylarında yüzde 87 yerlilik oranıyla üretilen Ay uzay aracını fırlatacağını ve bu sayede ülkenin Ay'a erişen 9 ülkeden biri olacağını açıkladı. Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesinde konuşan Kacır, milli hibrit roket teknolojisinin derin uzayda test edileceğini müjdeledi. Somali'de kurulan uzay limanı ve Somali-Türkiye iş birliğiyle birlikte Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimde küresel bir lige yükseleceği belirtildi.

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Foto - Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesinde Antalya'da düzenlenen Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bu hafta havacılık, uzay ve teknoloji alanında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Kacır, Şanlıurfa'da TEKNOFEST'in düzenlendiğini, Antalya'da ise Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin gerçekleştirileceğini söyledi.

#2
Foto - Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

Kacır, "Küresel uzay gündeminin kalbinin Türkiye'de attığı günler yaşanacak. 111 ülkeden 12 binden fazla misafiri Uluslararası Uzay Kongresi vesilesiyle ülkemizde ve güzel Antalya'mızda ağırlayacağız. 40'tan fazla astronot bu kongre vesilesiyle yine bizlerle birlikte olacak." diye konuştu. Uluslararası Uzay Kongresi'nin uzayın geleceği, uzay politikaları, bilim ve teknoloji alanlarında küresel bir istişare zemini oluşturduğunu ifade eden Kacır, kongreye 8 binden fazla bilimsel makale başvurusu yapıldığını belirtti.

#3
Foto - Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

Kacır, kongrenin bilimsel yönünün yanı sıra uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri ve teknoloji girişimlerini bir araya getiren ticari bir platform niteliği taşıdığını kaydetti. Kongrenin uzayın geleceğine ilişkin önemli başlıkların ele alınacağı bir platform olacağını vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla hem bilimsel yönüyle, hem ekonomik yönüyle halihazırda 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinin geleceğinin hangi istikamette ilerleyeceği, insanoğlunun uzaydan daha etkin şekilde hangi yollarla yararlanabileceği, aynı zamanda da uzayın sadece birkaç ülke ya da birkaç şirketin üzerinde çalıştığı bir alan değil, dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının, şirketlerin, teknoloji girişimlerinin gelişimine katkı sunabildiği ve elde edilen kazanımlardan bütün dünyanın en adil şekilde yararlanabildiği bir platform olması için bu kongre çok büyük bir kıymet, önem taşıyor olacak."

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Foto - Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı kapsamında önemli adımlar attığını dile getiren Kacır, insanlı uzay bilim misyonlarının gerçekleştirildiğini hatırlattı. Kacır, Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in gerçekleştirdiği insanlı uzay misyonlarıyla Türkiye için insanlı uzay araştırmalarının kapısını aralandığını belirtti. Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13, Atasever'in ise yörünge altı uçuşta 7 bilimsel deney gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin küresel insanlı uzay araştırmalarına katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

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Foto - Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

Kacır, Türk bilim insanlarının farklı ülkelerin misyonları kapsamında yürütülen bilimsel çalışmalara dahil edilmesi ve Türk sanayisinin uluslararası uzay projelerinde tedarikçi ülkeler arasında yer alması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Kacır, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde de önemli kabiliyetler geliştirdiğini belirterek, İMECE ile metre altı çözünürlükte görüntüleme uydusu geliştirebilen ülkelerden biri olunduğunu söyledi.

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Foto - Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

TÜRKSAT 6A'nın Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olduğuna işaret eden Kacır, Türkiye'nin kendi haberleşme uydularını geliştirebilen 11 ülkeden biri haline geldiğini kaydetti. Kacır, "Bütün bu uydu teknolojilerinde yüzde 80'in üzerinde yerli üretim kabiliyeti geliştirdik. Tüm geliştirme, test süreçlerini kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz altyapılar inşa ettik. Şimdi bu kabiliyetleri daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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Foto - Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

İMECE-2 ve İMECE-3 ile görüntüleme uydularında daha ileri projelerin hayata geçirileceğini belirten Kacır, TÜRKSAT 7A'nın da Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştirileceğini ve üretileceğini söyledi. Türkiye'nin artık derin uzay çalışmalarına hazırlandığını ifade eden Kacır, Ay Misyonu'na ilişkin şunları kaydetti: "İnşallah 2027 yılı Türkiye'nin Ay Misyonu'nu gerçekleştirdiği bir sene olacak. Ve 2027'nin ilk aylarında yine Türk mühendislerin, çalışma arkadaşlarımızın, bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın birlikte ortaya koydukları gayret neticesinde yüzde 87 yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz Ay uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Böylelikle Türkiye Ay'a kendi geliştirdiği, ürettiği uzay aracıyla erişebilen 9 ülkeden biri haline gelecek."

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Foto - Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

Ay aracının öncelikle Ay'ın çevresinde uydu görevi yapacağını ve Ay yüzeyine ilişkin araştırmalar gerçekleştireceğini belirten Kacır, misyon kapsamında milli hibrit roket teknolojisinin de derin uzayda test edileceğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimi açısından Somali'de hayata geçirilen uzay limanı projesinin önemine de değindi.

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Foto - Dünyayı şoke eden uzay hamlesi! Milli roketimiz derin uzayda tarihe geçecek

Uzay limanının Ekvator'a yakın konumu sayesinde daha maliyet etkin erişim imkanı sağlayacağını belirten Kacır, "Türkiye için uzaya kendi roketleriyle, kendi ürettiği uzay araçlarını kendi uzay limanından eriştiren bir ülke olma hedefine Türkiye'yi inşallah taşıyacak. Böylelikle uzaya bağımsız erişim sağlayabilen çok az sayıda ülkeden biri haline gelecek Türkiye'miz." diye konuştu. Kacır, uzaya gönderilen uydu sayısındaki artışın da söz konusu projenin ekonomik potansiyelini artırdığını vurguladı.

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