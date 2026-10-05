Rusya’da veba alarmı! Yetkililer olağanüstü toplandı
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk’ta bulunan Veba ile Mücadele Enstitüsünde görev yapan bir çalışana “nedeni belirlenemeyen zatürre” teşhisi konulması alarma neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya’nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk’ta bulunan Veba ile Mücadele Enstitüsünde görev yapan bir çalışana “nedeni belirlenemeyen zatürre” teşhisi konulması alarma neden oldu.
Bölgede olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplanırken, bir laboratuvar çalışanının vebadan hayatını kaybettiği yönündeki iddialar üzerine yaklaşık 200 kişinin karantinaya, 100 hastane çalışanının ise izolasyona alındığı bildirildi. Rus makamları ise mevcut epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu açıkladı.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk'ta sağlık makamlarını harekete geçiren gelişmeler yaşanıyor. Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir çalışanın hastalanmasının ardından özel tedbirlerin uygulamaya konulduğunu duyurdu.
VEBA ENSTİTÜSÜ ÇALIŞANINA GİZEMLİ ZATÜRRE TEŞHİSİ Rus makamlarının açıklamasına göre çalışana “nedeni belirlenemeyen zatürre” teşhisi konuldu. Hastadan alınan örnekler üzerinde kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi. Rospotrebnadzor, yapılan testlerde çalışanın mesleki faaliyetleriyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığını bildirdi.
Kurum, İrkutsk bölgesi ile İrkutsk ve Şelehov kentlerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu açıkladı.
28 YAŞINDAKİ LABORATUVAR ÇALIŞANI İÇİN VEBA İDDİASI Bölgedeki endişeyi artıran bir başka gelişme ise 28 yaşındaki bir laboratuvar çalışanının hayatını kaybetmesine ilişkin ortaya atılan iddialar oldu. Bazı sosyal medya kanallarında çalışanın “akciğer vebası” nedeniyle öldüğü öne sürüldü. Ancak söz konusu iddia Rus makamlarınca kesinleşmiş bir veba vakası olarak açıklanmış değil.
Hastalığın kaynağının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü aktarılırken yaklaşık 200 kişinin karantinaya alındığı, hastanedeki yaklaşık 100 personelin de izolasyona tabi tutulduğu bildirildi.
VALİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPTI İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev de 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide “özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi” bulunduğu yönündeki bilgiler üzerine harekete geçildiğini açıklamıştı. Kobzev, gelişmenin ardından olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonunun toplandığını duyurmuştu.
Rus sağlık makamlarının yürüttüğü incelemeler sonucunda hastalığın kesin nedeninin belirlenmesi bekleniyor.
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