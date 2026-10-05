Rusya’da veba alarmı! Yetkililer olağanüstü toplandı

28 YAŞINDAKİ LABORATUVAR ÇALIŞANI İÇİN VEBA İDDİASI Bölgedeki endişeyi artıran bir başka gelişme ise 28 yaşındaki bir laboratuvar çalışanının hayatını kaybetmesine ilişkin ortaya atılan iddialar oldu. Bazı sosyal medya kanallarında çalışanın “akciğer vebası” nedeniyle öldüğü öne sürüldü. Ancak söz konusu iddia Rus makamlarınca kesinleşmiş bir veba vakası olarak açıklanmış değil.