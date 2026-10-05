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Görevini bırakacağı iddia edilmişti! İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa çağrılarına verdiği cevap "Yok artık" dedirtti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Görevini bırakacağı iddia edilmişti! İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa çağrılarına verdiği cevap “Yok artık” dedirtti

Türk futbolunda son günlerde "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa çağrılarına sert cevap verdi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından görevinden istifa ettiği, hakemler ve futbol yöneticilerinin adının soruşturmalara karıştığı süreçte Hacıosmanoğlu, "İstifa etmiyorum. Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üstüme yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğim" dedi.

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Foto - Görevini bırakacağı iddia edilmişti! İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa çağrılarına verdiği cevap "Yok artık" dedirtti

Son dönemde görevinden ayrılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, görevini bırakmayacağını açık bir şekilde ifade ederek temiz futbol için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

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Foto - Görevini bırakacağı iddia edilmişti! İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa çağrılarına verdiği cevap "Yok artık" dedirtti

İstifa etmeyi düşünmediğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Hayır, istifa etmeyeceğim. Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini ve olumsuzluklarını benim üzerime yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğim. Temiz futbol anlayışı doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Foto - Görevini bırakacağı iddia edilmişti! İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa çağrılarına verdiği cevap "Yok artık" dedirtti

Federasyon yönetiminin salı günü olağanüstü toplanarak istifa kararı alacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Foto - Görevini bırakacağı iddia edilmişti! İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa çağrılarına verdiği cevap "Yok artık" dedirtti

Hacıosmanoğlu'nun UEFA temasları kapsamında çarşamba günü İsviçre'ye gideceği belirtildi. Ertelenen TFF Yönetim Kurulu toplantısının ise cuma günü gerçekleştirileceği aktarıldı.

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Foto - Görevini bırakacağı iddia edilmişti! İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa çağrılarına verdiği cevap "Yok artık" dedirtti

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Yorumlar

Ziyaretçi

Bu gitmeden Türk futbolu temizlenmez.

Mehmet Salihpaşaoğlu

Sanki bu yokken çok düzgün liginiz vardı pisliğe patmış bir lig bu adam geldikten sonra bütün pislikleriniz ortaya saçılmaya başladı korkma yürekili adam temiz insanlar futbol severler senin yanında
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