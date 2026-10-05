Görevini bırakacağı iddia edilmişti! İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa çağrılarına verdiği cevap “Yok artık” dedirtti
Türk futbolunda son günlerde "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa çağrılarına sert cevap verdi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından görevinden istifa ettiği, hakemler ve futbol yöneticilerinin adının soruşturmalara karıştığı süreçte Hacıosmanoğlu, "İstifa etmiyorum. Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üstüme yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğim" dedi.