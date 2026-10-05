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Türkiye’nin gizli silahı dünyayı salladı! Mehmetçik’in nükleer canavarı kapış kapış satılıyor

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Türkiye’nin gizli silahı dünyayı salladı! Mehmetçik’in nükleer canavarı kapış kapış satılıyor

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan PARS İZCİ 8x8 KBRN aracı, yerli ve milli gücüyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te sergilenen ve üstün zırh korumasıyla göz dolduran bu stratejik keşif aracı, dost ve müttefik ülkelerden yoğun talep görüyor. Zorlu arazi koşullarında tam donanımlı numune alma ve keşif yapabilen araç için uluslararası görüşmeler hız kesmeden devam ediyor.

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Foto - Türkiye’nin gizli silahı dünyayı salladı! Mehmetçik’in nükleer canavarı kapış kapış satılıyor

PARS İZCİ, koruma seviyesi ile hem personel taşıma amacıyla üretilen mayın korumalı araçların koruma seviyesine ulaşıyor hem de modern bir zırhlı muharebe aracında beklenen kabiliyetleri bünyesinde bulundurabiliyor. Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenen PARS İZCİ'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki KBRN keşif aracı konfigürasyonu, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin bulunduğu alanlarda güvenli keşif ve numune alma görevlerinde kullanılıyor. Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan PARS İZCİ, benzersiz özellikleriyle kullanıcısına stratejik avantajlar sunuyor ve gelişmiş teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Düz ve asfalt yolda 100 kilometre hıza ulaşabilen, yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebilen PARS İZCİ, 70 santimetre yüksekliğinde dik engel ve 200 santimetre uzunluğunda hendekleri de geçebiliyor.

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Foto - Türkiye’nin gizli silahı dünyayı salladı! Mehmetçik’in nükleer canavarı kapış kapış satılıyor

FNSS Kurumsal İletişim Müdürü Cem Altınışık, TEKNOFEST Güneydoğu'da aracı sergilediklerini ve yoğun ilgi olduğunu söyledi. Aracın tüm teknolojilere sahip olduğunu anlatan Altınışık, şöyle konuştu: "FNSS tarafından tasarlanmış, üretilmiş PARS İZCİ aracının bir konfigürasyonunu görüyoruz. Araç, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında üretildi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edildi. Araç 8x8 konfigürasyonda üretildi. Araç KBRN unsurlara karşı bir keşif aracı ve aynı zamanda yine KBRN keşif timini de içinde barındırabilen bir sistem. Araçta bu tip ajanları, bu tip tehditleri alanda, sahada tespit etmek, teşhis etmek ve bunlardan numune almak üzere her türlü teçhizatla donatılmış durumda. Bununla beraber kendini savunma amaçlı bir de 12,7 uzaktan komutalı silah istasyonuna da sahiptir."

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Foto - Türkiye’nin gizli silahı dünyayı salladı! Mehmetçik’in nükleer canavarı kapış kapış satılıyor

Aracın ön tarafından sürücü ve komutan alanı olduğunu aktaran Altınışık, tehditlere karşı ise tam görev üstlendiğini ifade etti. Aracın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesinin de önemli olduğunu aktaran Altınışık, şöyle devam etti: "Özellikle şarapnel tehdidi, bazı silahların veya bazı kinetik enerjili mühimmatların alanda mevcut olduğu bir durumda buradaki ekibin bütün operasyonu güvenli bir şekilde yapabilmesini ve çok hızlı bir şekilde alana intikal edebilmesini sağlıyor. Hareket kabiliyeti her araziye gitmek üzere tasarlanmıştır. Araç 8x8, aynı zamanda kendini yükseltme özelliğine sahiptir. Yani bir araziye girdiğinde, çok taşlık, çok zorlu bir engebeli bir arazi olduğunda dahi operasyon yapabilmektedir. Çamurlu bir arazide de hareket edebilmektedir. Tabii ki bu da kolaylıkla yapılabilmekte. Meskun mahalde de kolay hareket edebilmekte. Tüm tekerleklerden dönüş kabiliyetine sahip."

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Foto - Türkiye’nin gizli silahı dünyayı salladı! Mehmetçik’in nükleer canavarı kapış kapış satılıyor

Aracın Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkenin dikkatini çektiğini dile getiren Altınışık, ihracat için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Altınışık, şunları kaydetti: "İhracat konusunda çok fazla ilgilenen ülke var. Bununla ilgili de faaliyetlerimiz devam ediyor, birçok ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize tabii bir sistem alındığında, envantere girdiğinde öyle bir ilgi olduğunda, dost ve müttefik ülkelerden de o şekilde bir ilgi olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da biz ihracat faaliyetleriyle ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

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