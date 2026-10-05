Türkiye’nin gizli silahı dünyayı salladı! Mehmetçik’in nükleer canavarı kapış kapış satılıyor

Aracın ön tarafından sürücü ve komutan alanı olduğunu aktaran Altınışık, tehditlere karşı ise tam görev üstlendiğini ifade etti. Aracın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesinin de önemli olduğunu aktaran Altınışık, şöyle devam etti: "Özellikle şarapnel tehdidi, bazı silahların veya bazı kinetik enerjili mühimmatların alanda mevcut olduğu bir durumda buradaki ekibin bütün operasyonu güvenli bir şekilde yapabilmesini ve çok hızlı bir şekilde alana intikal edebilmesini sağlıyor. Hareket kabiliyeti her araziye gitmek üzere tasarlanmıştır. Araç 8x8, aynı zamanda kendini yükseltme özelliğine sahiptir. Yani bir araziye girdiğinde, çok taşlık, çok zorlu bir engebeli bir arazi olduğunda dahi operasyon yapabilmektedir. Çamurlu bir arazide de hareket edebilmektedir. Tabii ki bu da kolaylıkla yapılabilmekte. Meskun mahalde de kolay hareket edebilmekte. Tüm tekerleklerden dönüş kabiliyetine sahip."