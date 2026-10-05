Türkiye’nin gizli silahı dünyayı salladı! Mehmetçik’in nükleer canavarı kapış kapış satılıyor
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan PARS İZCİ 8x8 KBRN aracı, yerli ve milli gücüyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te sergilenen ve üstün zırh korumasıyla göz dolduran bu stratejik keşif aracı, dost ve müttefik ülkelerden yoğun talep görüyor. Zorlu arazi koşullarında tam donanımlı numune alma ve keşif yapabilen araç için uluslararası görüşmeler hız kesmeden devam ediyor.