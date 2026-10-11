Rize gastronomisi sofradan sağlığa yeni bir hikâye yazıyor! Çayın atığı değil, geleceğin hammaddesi, Çaykopit

Rize’nin mavi su ayak izi sıfır, sağlıklı yemeklerinin yanında tarımsal üretimdeki döngüsel ekonomi modeli sadece Çaykur’un kokopit üretimiyle sınırlı değil. Daha önce Rize Belediyesi Biyokütle tesisinde üretim artığı çay lifinden biyoçar ile mangal kömürü üretimi ve sıvı organik gübre üretimi yapılmıştı. Rize Belediyesi Çaydalı markalı ürünlerle çay atıklarını tarım için değerli bir girdiye dönüştürüyor. Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık yaklaşımının yerel bir döngüsel ekonomi örneğini ortaya koyuyor. Çay atıkları; gübre, toprak iyileştirici ürün, çay sirkesi ve mangal kömürüne dönüştürülerek atık olmaktan çıkarılıyor, yeniden ekonomik değere kavuşuyor. Böylece Rize’de çaydan başlayan döngü, toprağa, üretime ve ekonomiye geri dönüyor. Rize’nin gastronomi hikâyesi böylece bir tabakta bitmiyor. Arının çiçekten topladığı nektardan başlayan yolculuk bal kavanozuna, mandalina ağacından koparılan meyveden gastronomi deneyimine, çay yaprağından çaykopite, Çaydalı’ya uzanıyor, Türkiye için eşsiz bir örneğe dönüşüyor.