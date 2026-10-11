Zeka ile dertleşmek mümkün mü? Yapay zekaya içini dökenler bu hassasiyette olmalı!

“İnsanların anlaşılmaya, dinlenmeye ve duygularını paylaşmaya ihtiyacı var. Yapay zeka bu ihtiyaca belirli ölçüde yanıt veriyor gibi görünebilir. Ancak sağlıklı insan ilişkileri yalnızca konuşmaktan ibaret değildir. Karşılıklı duygusal etkileşim, güven, empati ve sosyal bağlar ruh sağlığının önemli parçalarıdır. Kişinin yaşadığı sorunları yalnızca yapay zekaya anlatması ve zamanla insanlarla iletişim kurmaktan kaçınması, mevcut yalnızlık duygusunu daha da derinleştirebilir. Bu nedenle teknolojinin gerçek sosyal ilişkilerin yerine geçmemesi önemlidir.”