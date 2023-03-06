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Ekonomi
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Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

2023-03-06 11:47:33
Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

Geçtiğimiz günlerde elektrikli araçlar için alınan karar Elon Musk'ın Tesla'sını zora soktu. Tesla'dan açıklama geldi.

#1
Foto - Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

Elektrikli otomobillere yönelik geçen cuma yayınlanan ÖTV düzenlemesi piyasayı karıştırdı.

#2
Foto - Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

Togg’un satışa sunulmasına sayılı günler kala elektrikli otomobillerde indirimli ÖTV’ye tabi matrah artırıldı.

#3
Foto - Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

Sektör uzmanları güncellemenin bu ay piyasaya çıkması beklenen Togg için yapıldığı konusunda ise hemfikir. Çin menşeli araçlara da ilave gümrük vergisi geldi.

#4
Foto - Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

Bu durum son dönemde pazarda atağa geçen Çinli markaların rekabet gücünü önemli oranda azaltırken, Tesla’yı da zora soktu.

#5
Foto - Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, 2018’de ABD ile Türkiye arasındaki ek gümrük vergisiyle İstanbul’da showroom açma planını askıya alan Tesla, Çin ve Berlin üretimleriyle bu vergi engelini aşacağı düşüncesiyle 2022'de Türkiye’de yeniden yatırım kararı almış ve şirket kurmuştu.

#6
Foto - Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

İşe alım sürecini yeni ilanlarla hızlandıran Tesla, 2023’ün ilk çeyreğinde yapacağı Türkiye lansmanı ile Model 3 ve Model Y araçlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyordu.

#7
Foto - Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

Model Y’nin Berlin’den, Model 3’ün ise Şanghay’dan gelmesi planlanıyordu. Markaya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tesla son gelen ilave gümrük vergisinden sonra Türkiye’deki yatırım kararlarını yeniden gözden geçiriyor.

#8
Foto - Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer de ilave gümrük vergilerinin Tesla’nın Türkiye’deki planlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

#9
Foto - Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

Tesla’nın amiral gemisi Model 3’ün baz fiyatı yaklaşık 37 bin Euro, yeni düzenleme sonrası bu model Türkiye pazarına girerken yüzde 60 ÖTV, yüzde 54 gümrük vergisi ve yüzde 18 de KDV eklenerek gelecek. Bu da aracın fiyatının önemli oranda artması anlamına geliyor. Togg’un baz versiyonunun ise 1 milyon 250 bin TL’lik ÖTV matrahına girmesi bekleniyor.

#10
Foto - Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

Togg'un vergisiz fiyatının maksimum 1 milyon 250 bin diye düşündüğümüzde bu da aracın fiyatının yüzde 10 ÖTV+ yüzde 18 KDV ile 1 milyon 622 bin TL'yi geçmeyeceği tahmin ediliyor. Sektör uzmanları, Togg'un ortalama fiyatının 1 milyon 500 bin TL bandında olacağını tahmin öngörüyor. ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka... Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka... 'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep 'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep İstanbul taşınıyor! Kiralar düştü, o ilçelere talep arttı... İstanbul taşınıyor! Kiralar düştü, o ilçelere talep arttı... Anahtar Kelimeler: Tesla togg TAKİP ET Mynet Google News'e Abone Ol ANLIK BORSA CANLI BORSA HİSSELER EKONOMİK TAKVİM En Çok Okunan Haberler Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor! Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor! İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması! İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması! Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka... Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka... Riskli eve düşük faizli kredi! Riskli eve düşük faizli kredi! 'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep 'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep ‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’ ‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’ Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler Hisse İzleyen Kişi se Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet - (Hisse) KOZA ALTIN - (KOZAL) EREGLI DEMIR CELIK - (EREGL) OYAK CIMENTO - (OYAKC) TURK HAVA YOLLARI - (THYAO) Kredi Hesaplama İhtiyaç Kredisi 15.000 36 Ay HEMEN HESAPLA İlginizi Çekebilir Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı? Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı? Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası" Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası" Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda E'e varan indirim Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda E'e varan indirim Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik” Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

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