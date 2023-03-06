Türkiye'de alınan karar Elon Musk'ı şok etti! Tesla için geri adım atabilirler

Togg'un vergisiz fiyatının maksimum 1 milyon 250 bin diye düşündüğümüzde bu da aracın fiyatının yüzde 10 ÖTV+ yüzde 18 KDV ile 1 milyon 622 bin TL'yi geçmeyeceği tahmin ediliyor. Sektör uzmanları, Togg'un ortalama fiyatının 1 milyon 500 bin TL bandında olacağını tahmin öngörüyor. ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka... Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka... 'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep 'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep İstanbul taşınıyor! Kiralar düştü, o ilçelere talep arttı... İstanbul taşınıyor! Kiralar düştü, o ilçelere talep arttı... Anahtar Kelimeler: Tesla togg TAKİP ET Mynet Google News'e Abone Ol ANLIK BORSA CANLI BORSA HİSSELER EKONOMİK TAKVİM En Çok Okunan Haberler Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor! Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor! İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması! İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması! Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka... Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka... Riskli eve düşük faizli kredi! Riskli eve düşük faizli kredi! 'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep 'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep ‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’ ‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’ Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler Hisse İzleyen Kişi se Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet - (Hisse) KOZA ALTIN - (KOZAL) EREGLI DEMIR CELIK - (EREGL) OYAK CIMENTO - (OYAKC) TURK HAVA YOLLARI - (THYAO) Kredi Hesaplama İhtiyaç Kredisi 15.000 36 Ay HEMEN HESAPLA İlginizi Çekebilir Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı? Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı? Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası" Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası" Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda E'e varan indirim Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda E'e varan indirim Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik” Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”