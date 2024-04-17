TOFAŞ'tan Jeep planı!

Dolayısıyla özellikle işçi maliyet olarak uygun duruma gelen Türkiye’nin, bunun için güçlü bir aday olduğu konuşulmakta. Filosa’nın ayrıca Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya bölgelerinde de çeşitli piyasa araştırmaları yaptığı ortaya çıktı.