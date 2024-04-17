  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması! Dev finansmanın ayrıntısı açıklandı

TOFAŞ'tan Jeep planı!

Türkiye'nin parasını ödediği F-35'lerin üzerine yatmaya çalışan ABD belasını buldu! Tüm dünya şokta

Yahudiler Kızıl Düve kehanetini gerçekleştirmek için bunu bekliyormuş! Türkiye detayı ortaya çıktı

Tüm Türkiye dehşete düşecek! Ramazan Kurtoğlu, NATO'nun sır gibi sakladığı raporu açıkladı

AMD'de yapay zeka dönemi! Yeni işlemcisini tanıttı

Sürpriz gelişme! Yeniden Refah Partisi, Bahçeli'nin o tarihi teklifini kabul etti

İnsansı robot Atlas işten kovuldu

Cihat Yaycı, İran'ın saldırısı sonrası Türkiye'yi bekleyen Rusya tehlikesini açıkladı! İşte bu hiç hesapta yoktu

Ali Koç yine bir şeyler peşinde! TFF için olay iddia
Otomotiv
7
TOFAŞ'tan Jeep planı!

2024-04-17 01:21:32
TOFAŞ'tan Jeep planı!

Ortaya atılan bir iddiaya göre, TOFAŞ'ın Türkiye'de Jeep üretmeyi planladığı belirtildi.

#1
Foto - TOFAŞ'tan Jeep planı!

Ortaya çıkan son sızıntılar, TOFAŞ firmasının Türkiye’de Jeep üretimine başlayabileceğini ortaya koydu. Yeni Jeep CEO’su olarak atanan Antonio Filosa’nın maliyetleri düşürmek adına üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı, bu anlamda Türkiye’nin de öne çıkan seçenekler arasında olduğu biliniyor.

#2
Foto - TOFAŞ'tan Jeep planı!

2030 yılına kadar global satışlarını 2 katına çıkarmayı hedefleyen markanın, bu anlamda TOFAŞ ile uzun süreli bir iş birliğine gidebileceği iddia ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

#3
Foto - TOFAŞ'tan Jeep planı!

Pandemi öncesindeki satış rakamlarını mumla arayan Jeep’in, bu duruma bir dur demek için yeni çözümler aradığı belirtiliyor.

#4
Foto - TOFAŞ'tan Jeep planı!

Dolayısıyla özellikle işçi maliyet olarak uygun duruma gelen Türkiye’nin, bunun için güçlü bir aday olduğu konuşulmakta. Filosa’nın ayrıca Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya bölgelerinde de çeşitli piyasa araştırmaları yaptığı ortaya çıktı.

#5
Foto - TOFAŞ'tan Jeep planı!

Geçtiğimiz yıl Stellantis’in Türkiye haklarını satın alan TOFAŞ; Maserati, Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Fiat, Citroen ve DS Automobiles dahil olmak üzere Jeep modellerinin dağıtımını da üstlenmiş durumda.

#6
Foto - TOFAŞ'tan Jeep planı!

Jeep yönetimi şu an için kesin kararını vermese de, uzun dönemli bir iş birliği ihtimali birçok sektör otoritesi tarafından oldukça olağan görülüyor. Bu gelişmenin, günün sonunda Jeep kullanıcılarının yararına olmasını umuyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gaziantep'te petrol bombası!
Ekonomi

Gaziantep'te petrol bombası!

Gaziantep’in Araban ve Yavuzeli ilçesi sınırları içerisinde petrol kuyusu açılacak. İki ilçeden büyük bir petrol müjdesinin geleceğine inanı..
Uçak yetmiyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı istatistikleri paylaştı! Uçaklar yeniden uçuşuna hazırlanıyor
Ekonomi

Uçak yetmiyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı istatistikleri paylaştı! Uçaklar yeniden uçuşuna hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 2024 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, ..
Dev inşaat firması iflas etti, yaptığı inşaatlar yarım kaldı: Herkes şokta... Şimdi ne olacak?
Gündem

Dev inşaat firması iflas etti, yaptığı inşaatlar yarım kaldı: Herkes şokta... Şimdi ne olacak?

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren dünya çapındaki inşaat firması, konkordato süresinin uzatılması talebinin reddedilmesi üzerine iflasını ..
CHP'de milletvekili sayısı düştü TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Siyaset

CHP'de milletvekili sayısı düştü TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Yerel seçimlerde 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de sandalye dağılımı değişti. CHP'de sandalye sayısının 125'e düşmesiy..
Dünya ayağa kalkmalı! İsrail Filistinli esirleri öldürdü
Gündem

Dünya ayağa kalkmalı! İsrail Filistinli esirleri öldürdü

Gazze'de sivilleri katleden İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana en az 16 esiri öldürdüğü açıklandı.
Volodimir Zelenski imzaladı! Ukrayna'da yeni dönem
Dünya

Volodimir Zelenski imzaladı! Ukrayna'da yeni dönem

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkede askeri seferberlik şartlarını sıkılaştıran yasayı onayladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23