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Türkiye
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Tır kazası ucuz atlatıldı!

2022-09-26 23:46:26
Tır kazası ucuz atlatıldı!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tırın beton bariyerlere çarparak sürüklendi kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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Foto - Tır kazası ucuz atlatıldı!

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi D100 Ankara istikametinde meydana geldi.

#2
Foto - Tır kazası ucuz atlatıldı!

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Ş.A. yönetimindeki 31 AGK 822 plakalı DAF marka tır, beton bariyerlere çarptı.

#3
Foto - Tır kazası ucuz atlatıldı!

Çarpmanın etkisiyle tır sürüklenerek durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

#4
Foto - Tır kazası ucuz atlatıldı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Tırın kupa kısmı tamamıyla kullanılamaz hale gelirken çekici yardımıyla araç yoldan kaldırıldı. Trafiği kontrol altına alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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