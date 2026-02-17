  • İSTANBUL
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler

Türkiye’de arsa ve tarlaların ağırlıkta olduğu konut dışı gayrimenkul satışları 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 1 milyon 644 bin 84’e yükseldi. Artan satışlar, Türk halkının altın ve dolar yerine birikimlerini arsa ve tarla gibi gayrimenkullere yönlendirdiğine işaret etti.

#1
Foto - Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025'e hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamının büyük kısmında da bu ivmeyi sürdürdü.

#2
Foto - Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler

Geçen yıl ocak-aralık döneminde toplam gayrimenkul satışları yüzde 8,7 artarak 3 milyon 332 bin 994'e ulaşırken, bu rakam, tüm zamanların en yüksek yıllık verisi olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler

Büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul satışları ise 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 1 milyon 644 bin 84 oldu. Söz konusu rakam en yüksek üçüncü satış verisi olarak öne çıktı. Bu alandaki rekor 1 milyon 748 bin 578 satışla 2022 yılında görüldü.

#4
Foto - Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler

Böylece geçen yıl yapılan toplam gayrimenkul satışlarının yüzde 50,7'sini konut, yüzde 49,3'ünü ise arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkuller oluşturdu. Son 5 yıl baz alındığında konut satışlarının payının ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktığı görüldü. Geçen yıl konut satışları 2024'e göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910'a ulaşmıştı.

#5
Foto - Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, arsa, tarla ve iş yeri satışlarındaki artış ivmesinin konutun bir miktar gerisinde kaldığını belirterek, "Özellikle Kovid-19 salgını sonrasında arsa ve araziye olan ilgi çok yüksek seviyelere çıkmıştı ancak şu an için 'konut biraz daha ön planda ve öncelikli' diyebiliriz." dedi. Ticari gayrimenkullerdeki satış ivmesinin diğer alanlara göre daha da zayıf seyrettiğini dile getiren Akdoğan, özellikle kredi maliyetlerinin yüksek olmasının işyeri alımlarını oldukça yavaşlattığını söyledi. Akdoğan, konutun toplam gayrimenkul satışları içerisindeki payının yüzde 50'yi aştığını kaydederek, "Aynı durumun bu yıl da devam etmesini bekliyoruz. Arsa ve arazi tarafında özellikle İstanbul'a yakın bölgeler oldukça hareketli. Bu hareketlilikten Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi bölgeler nasibini alıyor. Bu yıl da konut satışlarının daha ön planda olmasını ve toplamdaki payının yüzde 50 civarında kalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

#6
Foto - Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin de geçen yıl konut dışı gayrimenkul satışlarının 1 milyon 644 bin adedi aştığını belirterek, "Bu durum, yatırımcının güvenli liman arayışının güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Her ne kadar 2022’de kırılan 1 milyon 748 bin adetlik rekorun altında kalsa da, bu veri tarihsel olarak üçüncü en yüksek seviye ve arsa-tarla piyasasının kalıcı bir yatırım tercihi haline geldiğini net biçimde ortaya koyuyor." dedi.

#7
Foto - Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler

Arsa pazarında özellikle gelişim aksı üzerindeki şehirlerin öne çıktığını vurgulayan Şahin, "Marmara'da Trakya hattı, Ege'de kıyı ilçeler ve İç Anadolu'da sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı bölgeler talebin en canlı olduğu alanlar. Bu yıl ekonomik dengelenme, faiz ve borsa hassasiyeti olanlar ile özellikle küçük yatırımcının enflasyona karşı korunma refleksiyle konut dışı satışların 1,65-1,7 milyon bandında gerçekleşmesini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

#8
Foto - Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler

Ülke genelinde 2020-2025 yılları dikkate alındığında satılan gayrimenkul, konut ve konut dışı gayrimenkul adetleri şöyle:

#9
Foto - Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler

