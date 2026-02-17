Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’da ibadete hazır: İç mekan iskele kurulumu tamamlandı

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yürütülen sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Tüm süreç planlandığı gibi hasarsız, başarıyla tamamlandı. Burası bizim gözbebeğimiz, ecdadımızın mirası. Bilim Kurulu kararları dışında bir karar vermemiz mümkün değil. Geldiğimiz bu aşamayla birlikte restorasyonda önemli bir eşiği geçtik, Ayasofya Ramazan’a hazır,” ifadelerini kullandı. Aksu ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii’nin korunmasına yönelik çalışmaların uzun vadeli bir program çerçevesinde devam edeceğini belirterek, “Buranın daha uzun bir restorasyona ihtiyacı var, süreç devam edecek.” dedi.