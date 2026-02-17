Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’da ibadete hazır: İç mekan iskele kurulumu tamamlandı
Dünya mirası Ayasofya-i Kebir Camii’nde yürütülen restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Çatı onarımı kapsamında kurulan iskele sistemi, caminin iç mekanındaki tarihi yüzeylere sabitleme yapılmadan tamamlandı. İskele kurulumu için kullanılan ağır iş makineleri de yapıya zarar verilmeden çıkarıldı. Böylece Ramazan ayı öncesinde cami daha geniş bir ibadet alanına kavuşturuldu. İbadet ve ziyaret sürekliliği ile koruma sorumluluğu, Bilim Kurulu kontrolünde eş zamanlı yürütüldü.