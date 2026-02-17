  • İSTANBUL
ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye'ye beyin göçü
AA Giriş Tarihi:

ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "ASELSAN, yapay zekânın bütün unsurlarını süreçlerinde uyguluyor ve buradaki verimlilik artışının, tasarrufun, hızlanmanın bize yıllık getirisi 39 milyon dolar oldu. 730 bin saat işçilik kazancını da elde etmiş olduk. SİHA'larımızın kameralarıyla ilgili ilk ambargoyla yüzleştiğimiz dönemde kamera yapmamız 8 yıl sürdü, son kamerayı ise 3 yılda yaptık. Yapay zekâ bu çalışmalara katkı veriyor, başka parametreler de var ama inovasyon döngümüz giderek hızlanıyor.” dedi.

#1
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'da düzenlenen Boğaziçi Yetenek Zirvesi'ne katılan Akyol, etkinlikte "Algoritmalar Çağında Teknoloji Yöneten İnsan" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

#2
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

Akyol, konuşmasında, dünyada yılda 200 milyar dolar yapay zeka yatırımı yapılan bir dönemden geçildiğini ifade ederek, "Yapay zeka yatırımlarının çok konuşulduğu, çıktılarının yavaş yavaş bize yansımaya başladığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla daha büyük sonuçlara da hep beraber şahitlik edeceğiz diye değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

#3
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

ASELSAN'ın piyasa değeriyle Türkiye'nin en değerli şirketi ünvanını taşıdığına işaret eden Akyol, ayrıca Türkiye'de tek çatı altında en çok mühendis çalıştıran şirket olduğunu söyledi.

#4
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

Akyol, Türkiye'nin en nitelikli kadrosuyla en zor işleri yapan bir takım olduklarını belirterek, "Yaptığımız işler Türkiye'de değer gören işler. Kilogram başına ihracatımız 2 bin 200 dolar. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık." bilgisini verdi.

#5
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

Askeri alanda bütün çipleri tasarlayabildiklerini anlatan Akyol, sivil taraf için çok büyük ölçek gerektiğini ve buradaki fırsat penceresini bir sonraki teknoloji olan kuantum çip tasarımı olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

#6
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

Akyol, kuantum çiple ilgili araştırma laboratuvarları bulunduğunu, yeni teknoloji üslerinde konuyla ilgili bir laboratuvar daha kurduklarını aktararak, şöyle konuştu: "Kuantum çip dizaynı yapabilen, bunu da üretebilmeye yönelik yatırımlar yapan bir şirketiz. Aynı anda bu yüksek işlem gücünü ASELSAN'ın iç ağıyla kurmuş durumdayız. Oldukça hassas işler yapıyoruz, kapalı ağda çalışıyoruz. Türkiye'nin bilebildiğimiz kadarıyla en büyük veri merkezine sahibiz. Burada olağanüstü yapay zeka modelleriyle ürünlerimize, süreçlerimize katkı sağlamak istiyoruz."

#7
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

Türk ordusunun ve güvenlik güçlerinin büyük bir operasyonu yürüttüğünü ve bu alanda birikmiş verilere erişim sağlamanın kendileri için büyük avantaj olduğunu vurgulayan Akyol, "Bu avantajı ASELSAN'ın ve Türkiye'nin lehine çevirmek istiyoruz. Örneğin, SİHA'larımızdan elde edilen 100 bin saatlik kayıtlı kamera verisi var. Böyle veriye sahip olan bir ülke yok. Bunların hepsi teknoloji geliştirirken, milletimize hizmet etmek açısından da büyük imkanlar tanıyor." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

Akyol, kendi yapay zekâ modellerini geliştirdiklerini çünkü her alanın kendine özel problemleri olduğunu belirterek, "Büyük dil modelleri genel çözümler getiriyorlar. Onları işleyecek çok büyük işlemci güçleri gerekiyor ve optimizasyonda bazı verimsizliklerle karşılaşıyorsunuz. Bir alana özel bir model geliştirdiğimizde daha verimli, hızlı, gecikmesiz ve doğru işler yapıyorlar." dedi.

#9
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

Malzeme seçiminden insan kaynakları süreçlerine kadar birçok alanda yapay zekâyı kullandıklarına işaret eden Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü: "ASELSAN, yapay zekânın bütün unsurlarını süreçlerinde uyguluyor ve buradaki verimlilik artışının, tasarrufun, hızlanmanın bize yıllık getirisi 39 milyon dolar oldu. 730 bin saat işçilik kazancını da elde etmiş olduk. SİHA'larımızın kameralarıyla ilgili ilk ambargoyla yüzleştiğimiz dönemde kamera yapmamız 8 yıl sürdü, son kamerayı ise 3 yılda yaptık. Yapay zekâ bu çalışmalara katkı veriyor, başka parametreler de var ama inovasyon döngümüz giderek hızlanıyor."

#10
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

Akyol, yapay zekânın insanları işsiz bırakan bir teknoloji olmadığını vurgulayarak, "Yapay zekâ, iş yapısını değiştiren bir teknoloji olarak önümüzdeki dönemde yöneteceğimiz bir süreç olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla dünyadaki birçok parametre bundan etkilenecek. Hep beraber bu değişimi yönetmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

#11
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

Yapay zekânın bir araç olduğunu ifade eden Akyol, "Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı söylüyor ama neden ve nereye kısmına cevap vermiyor. Yapay zekâ geminin kaptanı değildir, geminin kaptanı insandır." diye konuştu.

#12
Foto - ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü

Ahmet Akyol, ASELSAN'la yol yürümek isteyen gençlerin sayısının giderek arttığını dile getirerek, bu yıl 137 kişinin yurt dışından Türkiye'ye gelerek şirketlerinde işe başladığını bildirdi.

