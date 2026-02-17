Sapkın akımlara karşı ağır yaptırımlar geliyor: Devletten aileyi korumak için büyük adım

Aile kurumunun ve toplum yapısının korunmasını hedefleyen düzenleme ile cinsiyet iptaline getirilecek olan sıkı tedbirlerin toplum düzeni için atılan büyük bir adım olduğunu ifade eden Gazeteci Yazar Özlem Doğan, “Kararın ardından tüm LGBT dernekleri Devleti ve Milleti ‘aklınızdan bile geçirmeyin’ paylaşımı yaparak tehdit etmeye başladı. Kökleri yurtdışına bağlı olan bu dernek ve STK’ların tek amacı aileyi bitirip Müslüman Türk toplumlarının nüfusunu sona erdirmek. Epstein zihniyetine hizmet eden bu sapkınların son dönemde faşizm boyutunu dahi geçen görünürlükleri bir ülke için atom bombasının yarattığı yıkım kadar zararlı. Rusya yasakladı, birçok ülke de kısıtlamalar getiriliyor.