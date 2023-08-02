Tıbbi aromatik bitkiler MEVKA ile katma değer kazanacak

MEVKA Hizmet Binası toplantı salonunda düzenlenen programa MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, kamu kurum ve kuruluş ve özel sektör temsilcileri ile proje paydaşları katılım sağladı. Toplantının açılışında konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, “Konya tarıma elverişli arazi miktarı, girişimci ve nitelikli insan kaynağı, uygun ekoloji ve güçlü tarım kültürü, stratejik coğrafi konumu, tarımsal sanayi ve destekçi kurumları ile ‘Tarımın Başkenti’ durumundadır. Konya 1,87 milyon ha tarım alanı ile Türkiye’nin yüzde 7,84’ünü oluşturmakta, 13 tane üründe üretim miktarı bakımından Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca tarımsal üretim değeri 32,78 milyar TL olup Türkiye tarımsal üretim değeri bakımından ilk sırada yer almaktadır. Dünya nüfusunun hızla arttığı günümüzde, bitkisel üretim ülkeler açısından oldukça önemli hale gelmiştir. İklim değişikliğinin etkisi ile su kaynakları olumsuz etkilenmektedir. Üretim deseni oluşturulurken fiyat, yeterlilik, su kaynakları ve çevresel şartlar ön plana çıkmaktadır. Ülkemiz zengin bitki çeşitliliğine sahip farklı iklimsel özelliklere sahip bir üretim potansiyeline sahiptir. Bu üretim içinde endüstriyel kullanım potansiyeline sahip, katma değeri yüksek bitkilerin üretim imkanı sunduğu ülkemizde tıbbi aromatik bitki üretimi yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Tıbbi aromatik bitkilerin kullanımının MÖ 3000 yılına dayandığı bilinmektedir. Gıda tüketimi başta olmak üzere ilaç ve kişisel bakım ürünü olarak kullanımı olan tıbbi aromatik bitkilerin önemi özellikle Covid-19 pandemisi ile daha da artmıştır. Dünyada bitkisel ürün çeşidi bakımından elli binin üzerinde tıbbi aromatik bitkinin üç binden fazla çeşidinin ülkemizde yetiştiği bilinmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tarımsal üretime verdiği destekler çerçevesinde Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın talimatları ile ilimizde faaliyet gösteren tıbbi aromatik bitkiler sektörünün değer zincirinde yer alan firmaların, destekleyici kuruluşların, eğitim ve araştırma kurumlarının ortak akıl ile belirledikleri hedeflere ulaşması ve dünya rekabet güçlerini artırmaları için Bakanlığımızca ilimizde ‘Tıbbi Aromatik Bitkilerde Kümelenme’ çalışması devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz kümelenmeye yönelik çalışmalarımızı etkin hale getirmek ve ilimiz tıbbi aromatik bitkiler potansiyelini aktif hale getirmek amacıyla projeler uygulamaktadır. Bakanlığımızca yürütülen kümelenme çalışmasının alt projesi olarak ‘Çevre Dostu Tarımsal Ürünlerin Üretim, İşleme ve Pazarlama Potansiyellerinin Araştırılması Projesi’ çerçevesinde; Konya ve Türkiye’de tıbbi aromatik bitki üreten, pazarlayan, araştırmacılara ve nihai yararlanıcı olan tüketicilere katkı yapacaktır. Ayrıca üretimi, katma değerli ürüne dönüştürülmesi ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması bakımından önemli bir kaynak olacaktır. Bilgiye dayalı akılcı yaklaşımlar ve iyi bir stratejiyle yapılan çalışmalar ve üretimler dünya ölçeğinde değer kazanmaktadır. Tıbbi aromatik bitkiler sektörümüzün tüm soruları ve problemleri akademik çevrelerce ele alınıp, geleceğe dönük stratejileri göz önünde bulundurarak Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte inovatif ve araştırma yönlerinin yansıtılması sektör açısından büyük önem arz etmektedir. ‘Çevre Dostu Tarımsal Ürünlerin Üretim, İşleme, Pazarlama Potansiyellerinin Araştırılması’ projesi ile Dünyada, Türkiye’de ve Konya’da yetiştirilen tıbbi aromatik bitkilerin üretim alanı miktarı ve ticareti incelenmiş ve trend analizi ile gelecek beklentileri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda Konya ili mevcut potansiyeli ortaya konularak tıbbi aromatik bitkilerin üretim miktarının artırılması, öne çıkan ürünlerin belirlenmesi ve yatırım yapılacak konular üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Projemize destek sağlayan Mevlana Kalkınma Ajansına, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesine, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Cennet Oğuz hocama, katılımcılarımıza, faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını sağlayan kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.