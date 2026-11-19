Gabar Dağı'nda yürütülen petrol arama ve üretim çalışmaları, bölgenin enerji haritasını değiştiren gelişmeler arasında yer alıyor. 184 üretim kuyusuna ulaşılmasıyla birlikte günlük 84 bin varillik kapasite yakalanırken, toplam üretimin 75,4 milyon varile ulaşması sahadaki çalışmaların büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Petrol üretiminde ulaşılan bu seviye, Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarından elde ettiği katkıyı artırırken, Gabar'ı ülkenin önemli petrol üretim merkezlerinden biri haline getiriyor. Özellikle son dönemde yeni sahaların devreye alınması ve mevcut üretim alanlarında yürütülen geliştirme faaliyetleri, önümüzdeki dönemde üretim kapasitesinin daha da yükselmesi yönündeki beklentileri artırıyor.