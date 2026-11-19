Gabar'daki büyümenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri Gaziler ve Çardaklı sahalarında yaşandı. Ekim ayı itibarıyla iki yeni sahada petrol üretimine başlanması, bölgedeki üretim faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırdı. İlk değerlendirmelere göre Gaziler ve Çardaklı sahalarında toplam 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor. Bu rakam, Gabar ve çevresindeki petrol arama çalışmalarının geleceği açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Gaziler ve Çardaklı sahaların üretime kazandırılmasıyla birlikte yalnızca mevcut üretim kapasitesinin artırılması değil, bölgedeki petrol rezervlerinin daha etkin şekilde ekonomiye kazandırılacak.