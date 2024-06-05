THY ile uçuş korkusunu yenmenin bedeli artık 30 bin lira

Bilet fiyatlarındaki büyük artışla dikkat çeken Türk Hava Yolları, Havacılık Akademisinin uçuş korkusunu yaşayanlara yönelik düzenlediği Uçuş Korkusunu Yenme Programı’na da zam yaptı. 2019 yılında katılım fiyatı 3 bin 300 lira olan program 2024 yılında 30 bin lira oldu. Türk Hava Yolları(THY) Havacılık Akademisinin uçuş korkusunu yaşayanlara yönelik düzenlediği 2 günlük Uçuş Korkusunu Yenme Programı’nın fiyatları 30 bin liraya kadar çıktı. Öğrenci (26 yaşını doldurmamış), emekli ve öğretmenden ise 21 bin lira isteniyor