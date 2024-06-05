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Teknoloji-Bilişim
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THY ile uçuş korkusunu yenmenin bedeli artık 30 bin lira

2024-06-05 12:39:45
THY ile uçuş korkusunu yenmenin bedeli artık 30 bin lira

Bilet fiyatlarındaki büyük artışla dikkat çeken Türk Hava Yolları, Havacılık Akademisinin uçuş korkusunu yaşayanlara yönelik düzenlediği Uçuş Korkusunu Yenme Programı’na da zam yaptı. 2019 yılında katılım fiyatı 3 bin 300 lira olan program 2024 yılında 30 bin lira oldu. Türk Hava Yolları(THY) Havacılık Akademisinin uçuş korkusunu yaşayanlara yönelik düzenlediği 2 günlük Uçuş Korkusunu Yenme Programı’nın fiyatları 30 bin liraya kadar çıktı. Öğrenci (26 yaşını doldurmamış), emekli ve öğretmenden ise 21 bin lira isteniyor

#1
Foto - THY ile uçuş korkusunu yenmenin bedeli artık 30 bin lira

2019 yılında programa katılım fiyatı 3 bin 300 liraydı. Cumartesi ve Pazar günü yapılan program süresince uzman psikiyatrist-psikolog, eğitmen, pilot, uçak bakım eğitmeni, kabin eğitmeni gibi uzman personel, katılımcılara ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor. Programın ilk günü havacılık alanında pilot, teknik eğitmen ve kabin eğitmeni olan uzmanlar uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularda katılımcılara bilgi veriyor.

#2
Foto - THY ile uçuş korkusunu yenmenin bedeli artık 30 bin lira

Katılımcıların uçuş korkuları üzerine de psikolog eşliğinde değerlendirmeler yapılıyor. Sonrasında da kabin simülatörü içinde, kabin eğitmeni, psikolog ve teknik eğitmen eşliğinde, gerçek uçuşun bütün şartlarının yaşatıldığı bir sanal uçuş gerçekleştiriliyor. Program sonunda ise belirlenen bir iç hat noktasına gerçek bir gidiş dönüş uçuşu yapılıyor. Yeni zamlarla THY’nın uçuş korkusunu yenme ücretleri söyle

#3
Foto - THY ile uçuş korkusunu yenmenin bedeli artık 30 bin lira

Standart:30 bin TL (KDV dahil) Öğrenci (26 yaşını doldurmamış), Emekli, Öğretmen: 21 bin TL (KDV dahil) Öğrenci, Öğretmen ve Emekli için ilgili güncel belgelerin ibraz edilmesi gereklidir

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