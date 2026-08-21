TFF kayıtları ortaya çıktı! İsmail Kartal’a büyük şok: Aziz Başkan bunu görürse ortalık yangın yerine döner
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın teknik ekibiyle ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Kartal'ın daha önce "profesör" olarak tanıttığı kişinin doktora öğrencisi olduğu iddiasının ardından bu kez maç ve performans analisti Kutay Arslan'ın kariyer geçmişi tartışmaya yol açtı. Arslan'ın, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın yakın arkadaşı olduğu da öne sürülürken, ortaya çıkan bilgiler taraftarların tepkisini çekti.