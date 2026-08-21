TFF kayıtları ortaya çıktı! İsmail Kartal’a büyük şok: Aziz Başkan bunu görürse ortalık yangın yerine döner

İsmail Kartal'ın teknik ekibi bir gün önce de başka bir iddiayla tartışılmıştı. Gazeteci Ahmet Selim Kul, Kartal'ın daha önce "profesör" olarak tanıttığı bir kişinin gerçekte doktora öğrencisi olduğunu öne sürmüştü. Kul ayrıca teknik heyette bazı isimlerin Emre Kartal'la olan arkadaşlıkları üzerinden görev aldığını iddia etmişti. Kutay Arslan'ın kariyer geçmişinin ortaya çıkmasıyla teknik heyete yönelik tartışmalar yeniden alevlendi.