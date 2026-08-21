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Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye, küresel enerji koridorunun kalbi haline gelecek

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Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye, küresel enerji koridorunun kalbi haline gelecek

Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve Ceyhan'a en az 750 bin varil taşınmasını öngören yeni anlaşma, iki ülke arasındaki stratejik enerji iş birliğini zirveye taşıdı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan risklere karşı güçlü bir alternatif oluşturan Ceyhan Terminali, Türkiye'nin uluslararası bir enerji merkezi olma vizyonunu güçlendiriyor. Öte yandan TPAO'nun Kerkük'teki petrol sahalarının geliştirilmesine ortak olması, iş birliğini taşımacılığın ötesine taşıyarak üretime de genişletti.

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Foto - Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye, küresel enerji koridorunun kalbi haline gelecek

Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve iki ülke arasında imzalanan yeni taşımacılık anlaşması, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın daha etkin kullanılmasının yanı sıra Ceyhan'ın Orta Doğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki stratejik rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin 28 Temmuz'da Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlayabileceklerini açıklaması, Irak'ı Ankara'nın enerji merkezi olma stratejisindeki kilit ortaklardan biri olarak öne çıkarıyor.

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Foto - Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye, küresel enerji koridorunun kalbi haline gelecek

Bu açıklamayı birkaç gün sonra, Ceyhan'a taşınan Irak petrolü hacminin önemli ölçüde artırılmasını öngören somut bir adım izledi. Türkiye ile Irak arasında 1 Ağustos'ta imzalanan bir yıllık anlaşmayla Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden Ceyhan'a günlük en az 750 bin varil ham petrol taşınması ve yüklenmesi öngörülüyor. Böylece günlük yaklaşık 1,5 milyon varillik teknik kapasiteye sahip hattın daha etkin kullanılması ve Ceyhan'a ulaşan Irak petrolü hacminin önemli ölçüde artırılması hedeflenirken ilerleyen dönemde Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinden gelecek petrolün de bu güzergah üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılması planlanıyor.

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Foto - Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye, küresel enerji koridorunun kalbi haline gelecek

Bu perspektif, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatında yaşanan aksamaların alternatif ihracat güzergahlarının önemini artırdığı bir dönemde, Ankara'nın Orta Doğu'daki üretici ülkeler ile Batı pazarları arasındaki enerji koridoru rolünü güçlendirme potansiyeli taşıyor. Türkiye-Irak enerji işbirliğini stratejik hale getiren bir diğer unsur ise ilişkilerin petrol taşımacılığının ötesine geçerek üretim alanına genişlemesi. Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 2028'de günlük yaklaşık 500 bin varile ulaşması beklenen petrol ve doğal gaz üretimini orta vadede 1 milyon varile çıkarma hedefi doğrultusunda yurt dışındaki faaliyetlerini artırıyor.

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Foto - Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye, küresel enerji koridorunun kalbi haline gelecek

Bu stratejinin Irak ayağında ise Kerkük öne çıkıyor. TPAO, 28 Temmuz'da BP Energy Company of Kirkuk Limited'in yüzde 15 hissesini satın alarak Kerkük'teki petrol sahalarının geliştirilmesine ortak olmuştu. Anlaşma kapsamında TPAO, BP ve ConocoPhillips'in Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarında üretimi artırmak üzere birlikte çalışması öngörülüyor. Böylece Irak'la üretimden taşımacılığa genişleyen enerji işbirliği, bir taraftan Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimini büyütme stratejisini desteklerken diğer taraftan Irak ve Körfez petrolünün Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılabileceği daha geniş bir enerji koridorunun oluşmasına zemin hazırlıyor.

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Foto - Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye, küresel enerji koridorunun kalbi haline gelecek

Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi de Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin ardından alternatif ihracat rotalarının önem kazandığı bir dönemde Ceyhan Terminali'nin stratejik değerini artırıyor.​​​​​​​ Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak Çalışmaları Araştırmacısı Sercan Çalışkan, yaptığı değerlendirmede, Irak Başbakanı Zeydi'nin Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlayabileceklerini açıklamasının, iki ülkenin enerji işbirliğini geliştirme konusunda ortak siyasi irade ortaya koyması bakımından önem taşıdığını söyledi. Çalışkan, kısa vadede günlük 1 milyon varil hedefine ulaşmanın imkansız olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Foto - Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye, küresel enerji koridorunun kalbi haline gelecek

"Kısa vadede günlük 1 milyon varillik ilave petrol akışının gerçekleşmesi teknik olarak zor görünse de burada önemli olan nokta, Ankara ve Bağdat'ın mevcut kapasiteyi büyütme konusunda ortak siyasi irade ortaya koyması. Başbakan Ali ez-Zeydi'nin Ankara'da ‘enerji alanında da daha fazla petrol pompalayacağız’ sözleri de Irak tarafının üretim ve ihracat kapasitesini Türkiye ile işbirliği içinde artırma yönündeki siyasi iradesini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu kapasiteye ulaşılması zaman alabilecek olsa da söz konusu siyasi iradenin sahaya yansıması hedefe ulaşılması için gereken süreyi kısaltabilir."

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Foto - Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye, küresel enerji koridorunun kalbi haline gelecek

Çalışkan, Türkiye açısından sürecin yalnızca daha fazla petrol ithal etmek anlamına gelmediğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Irak petrolünün Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına daha yüksek hacimlerle ulaştırılabilecek olması, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefini güçlendirirken enerji arz güvenliği açısından da Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı kısmen azaltabilecek alternatif bir güzergahın gelişmesine katkı sağlayacaktır. Özellikle son dönemde bölgesel krizlerin ortaya koyduğu riskler düşünüldüğünde, Türkiye-Irak enerji işbirliğinin ekonomik olduğu kadar jeostratejik değer taşıdığı da söylenebilir."

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