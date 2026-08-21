Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye, küresel enerji koridorunun kalbi haline gelecek

Bu açıklamayı birkaç gün sonra, Ceyhan'a taşınan Irak petrolü hacminin önemli ölçüde artırılmasını öngören somut bir adım izledi. Türkiye ile Irak arasında 1 Ağustos'ta imzalanan bir yıllık anlaşmayla Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden Ceyhan'a günlük en az 750 bin varil ham petrol taşınması ve yüklenmesi öngörülüyor. Böylece günlük yaklaşık 1,5 milyon varillik teknik kapasiteye sahip hattın daha etkin kullanılması ve Ceyhan'a ulaşan Irak petrolü hacminin önemli ölçüde artırılması hedeflenirken ilerleyen dönemde Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinden gelecek petrolün de bu güzergah üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılması planlanıyor.