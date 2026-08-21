Dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye, küresel enerji koridorunun kalbi haline gelecek
Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve Ceyhan'a en az 750 bin varil taşınmasını öngören yeni anlaşma, iki ülke arasındaki stratejik enerji iş birliğini zirveye taşıdı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan risklere karşı güçlü bir alternatif oluşturan Ceyhan Terminali, Türkiye'nin uluslararası bir enerji merkezi olma vizyonunu güçlendiriyor. Öte yandan TPAO'nun Kerkük'teki petrol sahalarının geliştirilmesine ortak olması, iş birliğini taşımacılığın ötesine taşıyarak üretime de genişletti.