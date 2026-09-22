TFF duyurdu! Orkun Kökçü'den endişelendiren haber
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Orkun Kökçü ile ilgili açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Orkun Kökçü ile ilgili açıklama yaptı.
TFF yaptığı açıklamayla, ayak parmağındaki ağrı devam eden Orkun Kökçü’nün bugünkü antrenmanda yer almadığını duyurdu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. 25 Eylül Cuma günü Kocaeli’de Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.
Antrenmanın başında aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ve göreve yeni başlayan antrenörler için kutlama yapıldı. İdman, geçen ay trafik kazasında hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar’ın adını taşıyan spor salonunda başladı. Ardından Türk Hava Yolları Antrenman Sahası’nda pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti, son bölümde ise taktik oyun oynandı.
ORKUN İDMANDA YER ALMADI - Dün seyahat programı nedeniyle antrenmana katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün bugün takıma katıldı. Ancak ayak parmağındaki ağrı süren Orkun Kökçü idmana çıkmadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23