  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Duyunca inanamayacaksınız! Yağmur kokusunun bir adı olduğunu biliyor musunuz? İran'ın petrol oyunu yıldırdı: Türkiye ile anlaşma kararı aldılar Pronews: Türkiye'nin nadir görülen elektronik harp uçağı kritik silahın üzerinde dolaşıp veri topladı Türkiye için beklenmedik S-400 çıkışı: Bizim için çok kritik bir sorun değil Edirne sağanakla teslim oldu! Meteoroloji uyarmıştı, yağmur kenti altüst etti! Galatasaraylılara iki müjde birden! Osimhen ve Sallai için tarih verildi UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe depremi Türkiye’de bu levhayı gördüğünüz anda kural değişiyor! Sarı baklavadaki siyah çizginin anlamı ne? Samsun'da saman deposu alev topuna döndü! Korkutan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor! Elektronik ses cihazıyla katliam yapacaklardı! Kaçak bıldırcın avcılarına 622 bin liralık rekor ceza!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
İran'ın petrol oyunu yıldırdı: Türkiye ile anlaşma kararı aldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'ın petrol oyunu yıldırdı: Türkiye ile anlaşma kararı aldılar

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı adeta çocuk oyuncağına çeviren hamleleri enerji piyasalarını sarsarken, Irak’tan Türkiye’ye flaş bir hamle geldi.

#1
Foto - İran'ın petrol oyunu yıldırdı: Türkiye ile anlaşma kararı aldılar

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran'ın küresel petrol fiyatlarını yükseltmek için Irak tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermediğini belirtti. Zeydi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için gittiği ABD'de New York Times gazetesine röportaj verdi.

#2
Foto - İran'ın petrol oyunu yıldırdı: Türkiye ile anlaşma kararı aldılar

Irak'ın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara işaret eden Zeydi, ABD/İsrail - İran Savaşı'nın başlamasından bu yana ülkesinin yaklaşık 60 milyar dolarlık gelir kaybına uğradığını bildirdi. "İran, Irak tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermedi." diyen Zeydi, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - İran'ın petrol oyunu yıldırdı: Türkiye ile anlaşma kararı aldılar

"Uzun uzun görüştük ancak İran tarafından alınan karar kesin. Amaçları küresel petrol fiyatlarını yükseltmek. Bunun bize yakın olup olmamalarıyla ilgisi yok; her durumda baskı uygulamak istiyorlar."

#4
Foto - İran'ın petrol oyunu yıldırdı: Türkiye ile anlaşma kararı aldılar

Türkiye ile anlaşmaya varma çabalarına da değinen Zeydi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için Irak'ın imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

#5
Foto - İran'ın petrol oyunu yıldırdı: Türkiye ile anlaşma kararı aldılar

Zeydi, Irak'ın bu yıl mevcut bir boru hattı üzerinden Türkiye'ye petrol ihracatını artırmaya yönelik bir yıllık anlaşmayı kabul ettiğini aktararak, şimdi ise boru hattının kapasitesini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

#6
Foto - İran'ın petrol oyunu yıldırdı: Türkiye ile anlaşma kararı aldılar

Irak Başbakanı Zeydi, geçen hafta gerçekleştirdiği Fransa ve Almanya ziyaretlerinde, Irak petrolünün doğrudan Avrupa'ya taşınması amacıyla Türkiye üzerinden boru hatları inşa edilmesine yönelik planları gündeme getirdiğini de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen rant projeleri deşifre oldu! Gazeteci Ece Sevim Sözcü Gazetesi’ni rezil rüsva etti!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen rant projeleri deşifre oldu! Gazeteci Ece Sevim Sözcü Gazetesi’ni rezil rüsva etti!

Gazeteci Ece Sevim'in sosyal medya üzerinden paylaştığı değerlendirmelerle Sözcü Gazetesi'nin iddiaları ve yayın politikası sert bir dille e..
İran kararı verdi! Ele geçen düşman gemilerine bakın ne yapılacak
Dünya

İran kararı verdi! Ele geçen düşman gemilerine bakın ne yapılacak

İran Yargı Erki üst düzey yetkilisi Hasan Abdulianpur, Basra Körfezi'nde İran tarafından el konulan ABD ve İsrail'e ait ticari gemilerin sat..
Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!
Gündem

Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp olarak aranan Mehmet Bayhan’dan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün ulaşılan naaş..
Manisa'daki okul saldırısında son dakika gelişme: Saldırgan gözaltında! 2'si ağır 11 yaralı
Gündem

Manisa'daki okul saldırısında son dakika gelişme: Saldırgan gözaltında! 2'si ağır 11 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gözü dönmüş bir saldırgan öğrencilere kurşun yağdırdı. Elin..
FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!
Gündem

FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen derin soruşturmada şü..
Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23