İran'ın petrol oyunu yıldırdı: Türkiye ile anlaşma kararı aldılar
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı adeta çocuk oyuncağına çeviren hamleleri enerji piyasalarını sarsarken, Irak’tan Türkiye’ye flaş bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran’ın Hürmüz Boğazı’nı adeta çocuk oyuncağına çeviren hamleleri enerji piyasalarını sarsarken, Irak’tan Türkiye’ye flaş bir hamle geldi.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran'ın küresel petrol fiyatlarını yükseltmek için Irak tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermediğini belirtti. Zeydi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için gittiği ABD'de New York Times gazetesine röportaj verdi.
Irak'ın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara işaret eden Zeydi, ABD/İsrail - İran Savaşı'nın başlamasından bu yana ülkesinin yaklaşık 60 milyar dolarlık gelir kaybına uğradığını bildirdi. "İran, Irak tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermedi." diyen Zeydi, şu ifadeleri kullandı:
"Uzun uzun görüştük ancak İran tarafından alınan karar kesin. Amaçları küresel petrol fiyatlarını yükseltmek. Bunun bize yakın olup olmamalarıyla ilgisi yok; her durumda baskı uygulamak istiyorlar."
Türkiye ile anlaşmaya varma çabalarına da değinen Zeydi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için Irak'ın imkanlarını seferber ettiğini söyledi.
Zeydi, Irak'ın bu yıl mevcut bir boru hattı üzerinden Türkiye'ye petrol ihracatını artırmaya yönelik bir yıllık anlaşmayı kabul ettiğini aktararak, şimdi ise boru hattının kapasitesini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Irak Başbakanı Zeydi, geçen hafta gerçekleştirdiği Fransa ve Almanya ziyaretlerinde, Irak petrolünün doğrudan Avrupa'ya taşınması amacıyla Türkiye üzerinden boru hatları inşa edilmesine yönelik planları gündeme getirdiğini de sözlerine ekledi.
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