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Pronews: Türkiye'nin nadir görülen elektronik harp uçağı kritik silahın üzerinde dolaşıp veri topladı

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Pronews: Türkiye'nin nadir görülen elektronik harp uçağı kritik silahın üzerinde dolaşıp veri topladı

Yunan basını, Türkiye'ye ait AWACS E-7T uçağının kritik noktada havalanarak Barak MX bataryaları üzerinde veri topladığını öne sürdü.

#1
Foto - Pronews: Türkiye'nin nadir görülen elektronik harp uçağı kritik silahın üzerinde dolaşıp veri topladı

Pronews'in haberine göre, Türkiye'ye ait E-7T HEİK, Murad AESA radarlı F-16 Özgür ve KC-135 Stratotanker uçakları havada ortak operasyon icra ederek, Güney Kıbrıs açıklarında İsrail yapımı Barak-MX HSS üzerinde veri toplama görevi gerçekleştirdi. Söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı:

#2
Foto - Pronews: Türkiye'nin nadir görülen elektronik harp uçağı kritik silahın üzerinde dolaşıp veri topladı

AESA radarı ile donatılmış, modernize edilmiş ÖZGÜR versiyonu silahlı Türk F-16C savaş uçakları ve NATO'nun en gelişmiş erken uyarı, istihbarat toplama ve elektronik harp (AWACS) uçağı olan E-7T, gizemli bir görevi yerine getirdi. E-7T'nin, Kıbrıs'taki İsrail Barak MX bataryalarıyla görevlendirildiğine inanılıyor.

#3
Foto - Pronews: Türkiye'nin nadir görülen elektronik harp uçağı kritik silahın üzerinde dolaşıp veri topladı

Görev yaklaşık beş saat sürdü ve Türk uçakları üslerine geri döndü. E-7T, radar menzili (600 km) sayesinde komşu ülkeler içinde, Yunanlıların, Kıbrıslıların vb. istenmeyen elektronik "gözlerinden" uzakta faaliyet gösterebildiği için nadiren Türk sınırları dışında operasyon yapıyor.

#4
Foto - Pronews: Türkiye'nin nadir görülen elektronik harp uçağı kritik silahın üzerinde dolaşıp veri topladı

Bu görevin gerçekleştirilebilmesi, çok önemli bir şeyi hedefledikleri anlamına geliyor: E-7T'nin radar menzili İsrail'e kadar uzanıyor...

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