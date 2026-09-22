Pronews: Türkiye'nin nadir görülen elektronik harp uçağı kritik silahın üzerinde dolaşıp veri topladı
Yunan basını, Türkiye'ye ait AWACS E-7T uçağının kritik noktada havalanarak Barak MX bataryaları üzerinde veri topladığını öne sürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yunan basını, Türkiye'ye ait AWACS E-7T uçağının kritik noktada havalanarak Barak MX bataryaları üzerinde veri topladığını öne sürdü.
Pronews'in haberine göre, Türkiye'ye ait E-7T HEİK, Murad AESA radarlı F-16 Özgür ve KC-135 Stratotanker uçakları havada ortak operasyon icra ederek, Güney Kıbrıs açıklarında İsrail yapımı Barak-MX HSS üzerinde veri toplama görevi gerçekleştirdi. Söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı:
AESA radarı ile donatılmış, modernize edilmiş ÖZGÜR versiyonu silahlı Türk F-16C savaş uçakları ve NATO'nun en gelişmiş erken uyarı, istihbarat toplama ve elektronik harp (AWACS) uçağı olan E-7T, gizemli bir görevi yerine getirdi. E-7T'nin, Kıbrıs'taki İsrail Barak MX bataryalarıyla görevlendirildiğine inanılıyor.
Görev yaklaşık beş saat sürdü ve Türk uçakları üslerine geri döndü. E-7T, radar menzili (600 km) sayesinde komşu ülkeler içinde, Yunanlıların, Kıbrıslıların vb. istenmeyen elektronik "gözlerinden" uzakta faaliyet gösterebildiği için nadiren Türk sınırları dışında operasyon yapıyor.
Bu görevin gerçekleştirilebilmesi, çok önemli bir şeyi hedefledikleri anlamına geliyor: E-7T'nin radar menzili İsrail'e kadar uzanıyor...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23