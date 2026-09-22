Türkiye için beklenmedik S-400 çıkışı: Bizim için çok kritik bir sorun değil
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ile ülkesi arasındaki S-400 meselesinin çok büyük bir sorun olmadığını ifade etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ile ülkesi arasındaki S-400 meselesinin çok büyük bir sorun olmadığını ifade etti.
Barrack, Türkiye'nin kendi başına yeterli ve güçlü bir savunma sanayisine sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ABD Başkanı Donald Trump için çok önemli bir ortak olduğunu belirten Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki çalışma ilişkisinin de iyi olduğunu söyledi.
Barrack, S-400 hava savunma sistemi ve CAATSA kapsamında Kongre süreçlerinin devam ettiğini belirterek, savunma ve silah altyapısının zaman içerisinde önemli ölçüde değiştiğini ifade etti.
Rus sisteminin ABD sistemiyle uyumlu olmadığını belirten Barrack, S-400 konusunda farklı seçeneklerin görüşüldüğünü söyledi:
Rus sisteminin kullanımı ABD sistemiyle kesinlikle uyumlu değildir ve bu ilk defa karşı karşıya kaldığımız bir durum. Dolayısıyla Kongrenin de bu durumu nasıl çözeceğini, S-400 sorununu nasıl düzelteceğimiz üzerine konuşması gerek. Satılacak mı, başka bir yere mi teslim edilecek, bu bir mesele. Ancak bunun üzerine görüşüyoruz.
Barrack, S-400 meselesinin Türkiye-ABD ilişkileri içerisinde çok kritik bir sorun olmadığını belirtti.
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