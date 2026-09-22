  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Edirne sağanakla teslim oldu! Meteoroloji uyarmıştı, yağmur kenti altüst etti! Galatasaraylılara iki müjde birden! Osimhen ve Sallai için tarih verildi UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe depremi Türkiye’de bu levhayı gördüğünüz anda kural değişiyor! Sarı baklavadaki siyah çizginin anlamı ne? Samsun'da saman deposu alev topuna döndü! Korkutan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor! Elektronik ses cihazıyla katliam yapacaklardı! Kaçak bıldırcın avcılarına 622 bin liralık rekor ceza! Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u vurdu! AKOM'dan peş peşe kritik uyarılar! Uludağ'da kızıl geyik böyle görüntülendi  Bulaşık makinesi bize zarar veriyor! Dikkat, bakteri saçıyor olabilir
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Türkiye için beklenmedik S-400 çıkışı: Bizim için çok kritik bir sorun değil

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye için beklenmedik S-400 çıkışı: Bizim için çok kritik bir sorun değil

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ile ülkesi arasındaki S-400 meselesinin çok büyük bir sorun olmadığını ifade etti.

#1
Foto - Türkiye için beklenmedik S-400 çıkışı: Bizim için çok kritik bir sorun değil

Barrack, Türkiye'nin kendi başına yeterli ve güçlü bir savunma sanayisine sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ABD Başkanı Donald Trump için çok önemli bir ortak olduğunu belirten Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki çalışma ilişkisinin de iyi olduğunu söyledi.

#2
Foto - Türkiye için beklenmedik S-400 çıkışı: Bizim için çok kritik bir sorun değil

Barrack, S-400 hava savunma sistemi ve CAATSA kapsamında Kongre süreçlerinin devam ettiğini belirterek, savunma ve silah altyapısının zaman içerisinde önemli ölçüde değiştiğini ifade etti.

#3
Foto - Türkiye için beklenmedik S-400 çıkışı: Bizim için çok kritik bir sorun değil

Rus sisteminin ABD sistemiyle uyumlu olmadığını belirten Barrack, S-400 konusunda farklı seçeneklerin görüşüldüğünü söyledi:

#4
Foto - Türkiye için beklenmedik S-400 çıkışı: Bizim için çok kritik bir sorun değil

Rus sisteminin kullanımı ABD sistemiyle kesinlikle uyumlu değildir ve bu ilk defa karşı karşıya kaldığımız bir durum. Dolayısıyla Kongrenin de bu durumu nasıl çözeceğini, S-400 sorununu nasıl düzelteceğimiz üzerine konuşması gerek. Satılacak mı, başka bir yere mi teslim edilecek, bu bir mesele. Ancak bunun üzerine görüşüyoruz.

#5
Foto - Türkiye için beklenmedik S-400 çıkışı: Bizim için çok kritik bir sorun değil

Barrack, S-400 meselesinin Türkiye-ABD ilişkileri içerisinde çok kritik bir sorun olmadığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor
Dünya

Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor

Irak Petrol Bakanı Basim Hudayr, ülkesinin son iki ayda petrol ihracatını sürdürerek gelir elde ettiğini açıkladı. Hudayr’a göre Hürmüz Boğa..
Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!
Siyaset

Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye spor ayakkabıyla giden Aziz Yıldırım'ın, gelen uyarı sonrası ayakkabılarını değişti..
İran kararı verdi! Ele geçen düşman gemilerine bakın ne yapılacak
Dünya

İran kararı verdi! Ele geçen düşman gemilerine bakın ne yapılacak

İran Yargı Erki üst düzey yetkilisi Hasan Abdulianpur, Basra Körfezi'nde İran tarafından el konulan ABD ve İsrail'e ait ticari gemilerin sat..
Saldırganın annesi, babası ve dedesi gözaltında! Bakan Gürlek: Hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak!
Gündem

Saldırganın annesi, babası ve dedesi gözaltında! Bakan Gürlek: Hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Gürlek, “Çocukları..
Erdoğan, Kurti'yi kabul etti
Gündem

Erdoğan, Kurti'yi kabul etti

New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.
Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı
Gündem

Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı

Manisa Turgutlu'da lise önünde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve polis tarafından yakalanan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23