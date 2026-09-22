Türkiye için beklenmedik S-400 çıkışı: Bizim için çok kritik bir sorun değil

Rus sisteminin kullanımı ABD sistemiyle kesinlikle uyumlu değildir ve bu ilk defa karşı karşıya kaldığımız bir durum. Dolayısıyla Kongrenin de bu durumu nasıl çözeceğini, S-400 sorununu nasıl düzelteceğimiz üzerine konuşması gerek. Satılacak mı, başka bir yere mi teslim edilecek, bu bir mesele. Ancak bunun üzerine görüşüyoruz.