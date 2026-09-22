Acil karar alındı:Türkiye'ye karşı komandolar bölgeye yerleştirildi
Türkiye’nin Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan 51. Komando Tugayı’nı Aydın’ın Söke ilçesine kaydırmasının ardından karşı hamle geldi.
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Türkiye’nin Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan 51. Komando Tugayı’nı Aydın’ın Söke ilçesine kaydırmasının ardından karşı hamle geldi.
Yunanistan, Meriç (Evros) sınır hattındaki kritik noktalardan biri olan Megalo Dereio köyüne kalıcı bir komando bölüğü konuşlandırdı.
Soufli (Sofu) Belediyesine bağlı bölgede konuşlandırılan özel kuvvetler unsuru, sınır güvenliği ve caydırıcılığın artırılması amacıyla görev yapacak. Komando bölüğü, Megalo Dereio'daki “Palaskas” Kışlası'na yerleştirildi. Daha önce ağırlıklı olarak mühimmat güvenliği amacıyla kullanılan kışla, yeni askerî personelin barınma ve görev ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yenilendi ve modernize edildi.
Mevcut askerî altyapının kullanılması sayesinde yeni birliğin bölgede kısa sürede konuşlandırılması sağlandı. Birliğin özel operasyon kabiliyetine sahip personelden oluşturulacağı belirtilirken, komando bölüğünün personel sayısı ve organizasyon yapısına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
Birliğin personel takviyesinin Yeni Sanda'daki bir birlikten veya Drama'daki Komando Bölüğü'nden yapılabileceği değerlendiriliyor.
Megalo Dereio çevresindeki dağlık arazi, Meriç sınırında yasa dışı geçiş ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin görüldüğü bölgeler arasında bulunuyor.
Bölgede düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele esas olarak Yunanistan Polisi tarafından yürütülürken, kalıcı komando konuşlandırmasının sınır hattındaki askerî varlığı ve caydırıcılığı artırması hedefleniyor.
Palaskas Kışlası'nın yeniden kullanılmaya başlanmasıyla Yunanistan, Meriç sınırındaki mevcut askerî altyapısından daha etkin şekilde yararlanıyor. Kalıcı komando unsuru, özellikle dağlık ve ulaşılması güç bölgelerde hareket kabiliyeti yüksek askerî personelin bulundurulmasına imkan sağlayacak.
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