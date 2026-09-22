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UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe depremi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe depremi

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa'da Kylian Mbappe şoku yaşanıyor.

#1
Foto - UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe depremi

ANTRENMANDA YER ALMADI - L'Equipe'te yer alan habere göre; Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki ilk antrenmanda yer alan Real Madridli hücum oyuncusu, salı günü gerçekleştirilen antrenmana katılmadı.

#2
Foto - UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe depremi

Mbappe'nin soğuk algınlığı şikayeti yaşadığı ve bu nedenle tedbir amaçlı dinlendirildiği bildirildi. Cuma günü Kocaeli'de oynanacak kritik Türkiye mücadelesi öncesinde sağlık ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği, yıldız futbolcunun durumuna maç günü bakılacağı belirtildi.

#3
Foto - UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe depremi

Öte yandan RMC Sport'un haberine göre; Zinedine Zidane'ın, Türkiye karşısında hücum hattında yeni bir kurgu deneyebileceği belirtiliyor.

#4
Foto - UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe depremi

Fransız teknik adamın Mbappe'yi sol kanada çekmeyi, Ousmane Dembele'yi ise hücumun merkezinde görevlendirmeyi planladığı ifade ediliyor.

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