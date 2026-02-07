'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi

Kaliforniya'da terk edilmiş bir prototip, projenin hayata geçirilmeye ne kadar yaklaştığını gösteriyor. Orijinal konsepte kıyasla, araç çok daha alçak profilli bir tasarıma, standart tamponlara, standart farlara ve turuncu yan sinyaller gibi ABD düzenlemelerine uyarlanmış detaylara sahip. Gövde, belirgin tekerlek kemerleri ve zarif tavan çizgisiyle sedan ve fastback crossover unsurlarını birleştiriyor. İç mekan, şu anda görünür şekilde hasar görmüş olsa da, büyük dikey bir orta ekran, dijital gösterge paneli ve beyaz deri ile ahşap kaplamaların birleşimiyle iddialı bir yaklaşımı ortaya koyuyor.