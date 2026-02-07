  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Harcanan zamana dikkat edin! Yumurtada yeşil renk neden olur? 'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi Uzmanlar isyan ettiren açıklamayı yaptı ve teşhisi koydu.. Gece kuşlarına kötü haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı Baş ağrınızı sarsacak detaylara dikkat! Büyük sorunlara yol açacak ama peki tümöre yol açar mı? Bu gelişme gündemi sallayacak! İptal edildi derken artık stoperin patronu olacak... Mehmetçik NATO tatbikatı için Almanya’ya uçtu Yunan ismin sözleri gündemi salladı: Türkiye'ye karşı o ülke tarafından kışkırtılıyoruz bizi fena satacaklar Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi

Elektrikli araç devi Tesla'yı bitirme amacıyla piyasaya çıkan ünlü otomobil markası sessiz sedasız piyasadan silindi. Terk edilen bir otoparkta ortaya çıkan aracın hikayesi herkesi şaşırtacak cinsten.

#1
Foto - 'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi

Kaliforniya'da bir otoparkta, toz içinde ve zamanın ve vandalizmin insafına bırakılmış, neredeyse unutulmuş bir elektrikli otomobil duruyor. Bu, Çinli girişim şirketi SF Motors'un bir prototipi ve Amerikan elektrikli araç pazarına girme yönündeki iddialı ancak başarısız bir girişimin sessiz tanığı. Terk edilmiş otomobil, yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımın ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Tesla'ya doğrudan meydan okuma planının geriye kalan neredeyse tek parçası .

#2
Foto - 'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi

Son haftalarda forum ve sosyal ağ kullanıcılarının dikkatini çeken araç, 2018'de tanıtılan SF7 konseptinin neredeyse üretim versiyonuna benziyor. O dönemde SF Motors'un büyük hedefleri vardı. Şirket, Amerikan pazarı için elektrikli otomobil üretmek amacıyla Indiana, Mishawaka'da 160 milyon dolara bir fabrika satın aldı. Aynı zamanda, prototiplerin geliştirildiği ve ABD için homologasyonun hazırlandığı Kaliforniya, Milpitas'ta bir geliştirme merkezi açıldı.

#3
Foto - 'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi

Ancak sadece bir yıl sonra planlar aniden durduruldu. Resmi açıklama, değişen piyasa koşulları ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleriydi, ancak pratikte Amerikan pazarının yeni oyunculara karşı ne kadar acımasız olduğu açıkça ortaya çıktı. SF Motors kısa süre sonra geri çekildi, adını Seres olarak değiştirdi ve faaliyetlerinin bir kısmı daha sonra Çin'e ve Aito markası aracılığıyla Huawei ile iş birliğine yönlendirildi.

#4
Foto - 'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi

Kaliforniya'da terk edilmiş bir prototip, projenin hayata geçirilmeye ne kadar yaklaştığını gösteriyor. Orijinal konsepte kıyasla, araç çok daha alçak profilli bir tasarıma, standart tamponlara, standart farlara ve turuncu yan sinyaller gibi ABD düzenlemelerine uyarlanmış detaylara sahip. Gövde, belirgin tekerlek kemerleri ve zarif tavan çizgisiyle sedan ve fastback crossover unsurlarını birleştiriyor. İç mekan, şu anda görünür şekilde hasar görmüş olsa da, büyük dikey bir orta ekran, dijital gösterge paneli ve beyaz deri ile ahşap kaplamaların birleşimiyle iddialı bir yaklaşımı ortaya koyuyor.

#5
Foto - 'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi

Teknik planlar da aynı derecede iddialıydı. SF7, dört elektrik motorlu ve toplamda 1.000 beygir gücüne kadar çıkabilen bir platform kullanacak ve yaklaşık 480 kilometre menzile sahip olacaktı. Bu, dönemin premium elektrikli SUV'larına doğrudan meydan okuyacaktı. Ancak, hiçbir zaman üretime geçmedi. Daha küçük SF5 modeli ise hayatta kaldı ve daha sonra Seres 5 ve Aito M5 olarak ortaya çıktı, ancak Amerikan rüyası tamamlanmamış kaldı.

#6
Foto - 'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi

İlginçtir ki, SF Motors'un çekilmesinin ardından Indiana'daki aynı fabrika iki farklı sahip değiştirdi ve iki kez daha iflas etti; bu da bu tür projelerin ne kadar riskli olduğunu bir kez daha vurguluyor. HALKTV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!
Gündem

Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!

Dünya kamuoyunun hafızasından silinmeyen, kurduğu sapık düzenle küresel güçleri parmağında oynatan Jeffrey Epstein hakkındaki iddialar yenid..
Dev otomobil firması bir projeden daha çekildi
Teknoloji

Dev otomobil firması bir projeden daha çekildi

Stellantis, Kanada’nın Ontario eyaletinde kurulan NextStar Energy’deki yüzde 49’luk payını ortağı LG Energy Solution’a satma kararı aldı. Bö..
Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"
Gündem

Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"

Yıkıcı muhalefet anlayışıyla her yatırıma kulp takan, devletin depremzedeler için inşa ettiği konutları dillerine dolayan "istemezükçü" koro..
Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Gündem

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın başkanlığında gerçekleştirild..
Akdeniz Türkleşiyor! Yunan Basını: Atina ve Rum kesimi endişieli
Gündem

Akdeniz Türkleşiyor! Yunan Basını: Atina ve Rum kesimi endişieli

Mazlumların hamisi Türkiye, Suriye ile el ele vererek Akdeniz'deki kirli oyunları bozuyor. Ankara'nın Tartus hamlesi Atina'da uykuları kaçır..
Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü
Gündem

Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü

Jeffrey Epstein dosyalarına giren yeni bir iddiada, eski bir çalışanın ifadelerine dayanarak Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23