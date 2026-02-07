Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı

Baykar Genel Müdür Yardımcı Emekli Albay Mustafa Köseoğlu, "(Özdemir Bayraktar) Seslice taburuna gitmişti. Seslice taburu Gabar'ın ortasında çok tehlikeli bir yere konuşulanmış bir birliktir. Özdemir Bey gecikti. Hava karardı. Ben çok korktum yani bir şey mi oldu diye. Telefonla da irtibat kuramıyorum. Dönüşte arabaları arıza yapmış ve çukurda bir yerde kalmışlar. Özdemir Bey inmiş,arabanın üstüne çıkmış, tamir etmiş. Neyse sonra çıkıp geldiler, gece döndüler. Özdemir Bey'in askeri elbise var üstünde bizim kamuflaj kıyafetler ama üst baş çamur içinde, elleri yağ içinde. Yaşar Bal Paşa'nın karşısına çıktı. Tabii onu görünce Yaşar Paşa neden bir özel firmanın sahibi gelsin böyle çeksin bu azabı, çileyi diye... Çünkü üst baş çok kötü durumdaydı yani. Çamurların içine batmış, elleri falan hep böyle yağ içinde. O zaman o bakış değişti işte. Hiç kimse aman siz ne iyi bir iş yapıyorsunuz." dedi.