SON DAKİKA
Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı

Özdemir Bayraktar'ın hayatını ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkılarını anlatan belgesel kamuoyu ile paylaşıldı. Baykar Genel Müdür Yardımcı Emekli Albay Mustafa Köseoğlu şahit olduğu bir hadiseyi belgeselde anlattı.

1
#1
Foto - Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı

Türkiye'nin savunma sanayi başarısının baş mimarlarından olan Özdemir Bayraktar'ın hayatı belgesel haline getirildi. Var olma mücadelesiyle bezenen Özdemir Bayraktar'ın hayatı "Özdemir Bayraktar I Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli izleyiciyle buluştu. Türkiye'ye sevdalı, milli mücadeleyi içinde devam ettiren Bayraktar, İHA, SİHA üretimi sürecinde Türkiye içinde yerleşen ajanlarla, 5. kol faaliyetleriyle de mücadele etti. Üretilen İHA'ların test uçuşu yapmasına bile izin verilmezken Bayraktar ekibi pes etmedi.

#2
Foto - Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı

Merhum Özdemir Bayraktar'ı anlatan belgeselde çok sayıda kişinin açıklamalarına yer verildi.

#3
Foto - Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı

Baykar Genel Müdür Yardımcı Emekli Albay Mustafa Köseoğlu, "(Özdemir Bayraktar) Seslice taburuna gitmişti. Seslice taburu Gabar'ın ortasında çok tehlikeli bir yere konuşulanmış bir birliktir. Özdemir Bey gecikti. Hava karardı. Ben çok korktum yani bir şey mi oldu diye. Telefonla da irtibat kuramıyorum. Dönüşte arabaları arıza yapmış ve çukurda bir yerde kalmışlar. Özdemir Bey inmiş,arabanın üstüne çıkmış, tamir etmiş. Neyse sonra çıkıp geldiler, gece döndüler. Özdemir Bey'in askeri elbise var üstünde bizim kamuflaj kıyafetler ama üst baş çamur içinde, elleri yağ içinde. Yaşar Bal Paşa'nın karşısına çıktı. Tabii onu görünce Yaşar Paşa neden bir özel firmanın sahibi gelsin böyle çeksin bu azabı, çileyi diye... Çünkü üst baş çok kötü durumdaydı yani. Çamurların içine batmış, elleri falan hep böyle yağ içinde. O zaman o bakış değişti işte. Hiç kimse aman siz ne iyi bir iş yapıyorsunuz." dedi.

#4
Foto - Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı

2015 yılında Bayraktar İHA'sına yine uçuş izni verilmemiş, Özdemir Bayraktar da bu duruma "Burası neresinin Genel Kurmay Başkanlığı?" diyerek tepki göstermişti. İşte o tepki bugünün İHA-SİHA lideri Türkiye'nin fitilini ateşledi. Hatta aynı dönem uçuşlara izin vermeyen heyetin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de vatana ihanet eden safta olduğu belgeselde vurgulandı.

#5
Foto - Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı

Emekli Albay Köseoğlu açıklamasının devamında, "Kaldı ki bu mühimmatların entegre edilmesi çok da kolay olmadı. Yani mücadele esasında 2014-2015'te devam etti. Diyarbakır'da Deve Geçidi'nde atış yapacağız. İzin vermediler atış yapmaya. Özdemir Bey de bunu tabii ki toplamda da yüksek sesle dile getiriyordu. 'Burası nerenin Genelkurmay başkanlığı diye bağırarak söyleyince ortalık böyle buz kesti.

#6
Foto - Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı

Özdemir Bayraktar'ın kardeşi de şu ifadeleri kullandı; "Selçuk şöyle bir şey yaptı. MAM'ın burnuna 'bana atış izni yok' diye yazdı. TB2'nin kamerasıyla havadayken onu çekti. Benim abim bunu bütün genelkurmay başkanı dahil herkese servis etti, gösterdi. Baktılar ki nedir falan filan bu sefer şey olunca ilgilenildi tabii bu sefer. Ondan sonra atış izni çıktı."

#7
Foto - Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı

Belgeselde görüşlerine yer verilen eski ROKETSAN Başkanı Selçuk Yaşar ise, "Bizim ilk atışımız oldu 2015'te. Tabii o atışlara gelene kadar oldukça zorlandık. 15 Temmuz'a neden olan tabii bir grup da vardı.

#8
Foto - Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı

Bunlar da önümüze engeller çıkarıyorlardı. Fakat biz ilk atışta vurunca rahmetli Özdemir Bey, ya hakikaten vurdunuz mu yoksa burada bir şey mi yaptınız da hani vurdu gibi oldu falan ne yaptınız gibi böyle şaka oldu takılmıştı. Ama biz gerçekten vurmuştuk." ifadelerini kullandı. KAYNAK: STAR

