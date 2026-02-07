F-35 savaş uçakları geldi! Emir geldiği an havalanacaklar
İngiltere merkezli The Times gazetesi, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'nin dibine konuşlandırıldığını ve emir gelince havalanacaklarını duyurdu.
Haberde; bölgedeki durumun gerginleşmesi halinde askeri üssü ve egemen üs bölgelerini savunmak üzere Cuma günü İngiltere'deki RAF Marham askeri tesisinden altı adet F-35B uçağı havalandığı ve Güney Kıbrıs'a konuşlandığı bildirildi.
İran'da yaşanan gerginlik sebebiyle İngiliz ordusunun ülkedeki güvenlik unsurlarını artırma kararı aldığı ve İran'a yapılacak muhtemel ABD saldırısının daha geniş bir bölgeyi çatışmaya sürükleme ihtimali aktarıldı.
İngiltere'nin bu hamlesinin ABD-İran müzakerelerinin hemen ardından yapıldığına dikkat çekildi. Ayrıca, geçtiğimiz ay İngiltere'nin Katar'la ortak filosuna ait 4 ten RAF Typhoon uçağı Katar'a konuşlandığı bilgisine yer verildi.
ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakereler Cuma Umman'ın Başkenti Maskat'ta iki tur şeklinde yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi görüşmelerin ardından "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç" şeklinde açıklamada bulundu.
Başkan Trump ise ilk görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "İran'la da çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar." dedi. Akabinde İran'a gönderdiği donanmayı hatırlatarak "Yakında orada olacak, bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" tehdidinde bulundu.
Müzakere sonrası ABD Hazine Bakanlığı, 14 İran petrol şirketi ve 14 gizli filo gemisine yaptırım uyguladığını duyurdu. Başkan Trump İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
